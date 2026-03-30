Finále baráže, Slováci s Rumunmi a siedmy zápas v Nitre. Športový program na dnes (31. marec)

Športový program na utorok, 31. marec
Futbal
- 8:00 Čína - Kamerun, prípravný zápas
- 11:10 Austrália - Curacao, prípravný zápas
- 15:00 Kostarika - Irán, prípravný zápas
- 18:00 Čierna Hora - Slovinsko, prípravný zápas
- 18:00 Nórsko - Švajčiarsko, prípravný zápas
- 18:00 San Maríno - Andorra, prípravný zápas
- 18:00 Srbsko - Saudská Arábia, prípravný zápas
- 18:30 Haiti - Island, prípravný zápas
- 18:30 Jordánsko - Nigéria, prípravný zápas
- 19:00 Maďarsko - Grécko, prípravný zápas
- 19:00 Rusko - Mali, prípravný zápas
- 19:30 JAR - Panama, prípravný zápas
- 20:00 Peru - Honduras, prípravný zápas
- 20:00 Maroko - Paraguaj, prípravný zápas
- 20:30 Škótsko - Pobrežie Slonoviny, prípravný zápas
- 20:30 Alžírsko - Uruguaj, prípravný zápas
- 20:45 Slovensko - Rumunsko, prípravný zápas
- 20:45 Anglicko - Japonsko, prípravný zápas
- 20:45 Holandsko - Ekvádor, prípravný zápas
- 20:45 Ukrajina - Albánsko, prípravný zápas
- 20:45 Wales - Severné Írsko, prípravný zápas
- 20:45 Írsko - Severné Macedónsko, prípravný zápas
- 20:45 Rakúsko - Kórejská republika, prípravný zápas
- 21:00 Španielsko - Egypt, prípravný zápas
- 21:00 Senegal - Gambia, prípravný zápas
- 15:00 Maďarsko - Slovensko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
- 16:00 Slovensko - Írsko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
- 18:00 Lotyšsko - Gibraltár, odvetný zápas baráže o C-divíziu (prvý zápas: 1:0)
- 18:00 Luxembursko - Malta, odvetný zápas baráže o C-divíziu (prvý zápas: 2:0)
- 20:45 Kosovo - Turecko, finále európskej baráže MS 2026
- 20:45 Bosna a Hercegovina - Taliansko, finále európskej baráže MS 2026
- 20:45 Švédsko - Poľsko, finále európskej baráže MS 2026
- 20:45 Česko - Dánsko, finále európskej baráže MS 2026
- 23:00 DR Kongo - Jamajka, finále interkontinentálnej baráže MS 2026
Hokej
- 1:00 New York Islanders - Pittsburgh Penguins, NHL
- 2:30 Colorado Avalanche - Calgary Flames, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - St. Louis Blues, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Toronto Maple Leafs, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks, NHL
- 18:00 HK Nitra - HK Dukla Michalovce /stav série: 3:3/, štvrťfinále play off Tipsport ligy (siedmy zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary /stav série: 3:3/, štvrťfinále play off českj extraligy (siedmy zápas)
Tenis
- Turnaje WTA v Charleston a Bogote
- Turnaje ATP v Bukurešti, Houstone a Marrakeši
TV program: utorok, 31. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.