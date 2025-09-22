Zlaté Moravce proti Malženiciam či La Liga. Športový program na dnes (23. september)

Futbalista Realu Madrid Kylian Mbappé (druhý sprava) sa teší so spoluhráčmi z gólu v zápase 5. kola španielskej La Ligy Real Madrid - Espanyol Barcelona. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|23. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 23. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 23. september

Futbal

  • 19:00 Espanyol Barcelona - CF Valencia, 6. kolo La Ligy
  • 19:00 Athletic Bilbao - FC Girona, 6. kolo La Ligy
  • 21:30 Sevilla FC - Villarreal CF, 6. kolo La Ligy
  • 21:30 Levante UD - Real Madrid, 6. kolo La Ligy

  • 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - OFK Dynamo Malženice, dohrávka 7. kola MONACObet ligy

  • 20:00 Al Ahlí Džidda - Pyramids FC, 2. kolo, Interkontinentálny pohár FIFA

Hokej

  • 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK ‘95 Považská Bystrica, 4. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 7. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav, 7. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec, 7. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice, 7. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň, 7. kolo českej extraligy
  • 18:00 Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice, 7. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Olomouc - HC Sparta Praha, 7. kolo českej extraligy

Tenis

  • turnaje ATP v Pekingu a Tokiu

Cyklistika

Basketbal

  • 17:45 BC Kalev/Kramo - Patrioti Levice, semifinále kvalifikácie Ligy majstrov

Volejbal

  • 9:30 Tunisko - Česko, osemfinále MS vo volejbale mužov
  • 14:00 Srbsko - Irán, osemfinále MS vo volejbale mužov

Futsal

  • 18:30 Slovensko - Gruzínsko /prvý zápas: 1:4/, odveta play off ME 2026

Športové lezenie

  • 9:00 boulder kvalifikácia [Buršíková, Slobodová, Šimeková] MS v Soule

Veslovanie

  • 4:05 MS

Paralympijské

  • 3:00 MS v paraplávaní /účasť SR/
TV program: utorok 23. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ostatné športy

