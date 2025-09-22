Zlaté Moravce proti Malženiciam či La Liga. Športový program na dnes (23. september)

Športový program na utorok, 23. september
Futbal
- 19:00 Espanyol Barcelona - CF Valencia, 6. kolo La Ligy
- 19:00 Athletic Bilbao - FC Girona, 6. kolo La Ligy
- 21:30 Sevilla FC - Villarreal CF, 6. kolo La Ligy
- 21:30 Levante UD - Real Madrid, 6. kolo La Ligy
- 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - OFK Dynamo Malženice, dohrávka 7. kola MONACObet ligy
- 20:00 Al Ahlí Džidda - Pyramids FC, 2. kolo, Interkontinentálny pohár FIFA
Hokej
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK ‘95 Považská Bystrica, 4. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 7. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav, 7. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec, 7. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice, 7. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň, 7. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice, 7. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc - HC Sparta Praha, 7. kolo českej extraligy
Tenis
- turnaje ATP v Pekingu a Tokiu
Cyklistika
- 10:45 juniorky (18,3 km), časovka jednotlivcov MS v cyklistike 2025
- 14:00 juniori (22,6 km), časovka jednotlivcov MS v cyklistike 2025
Basketbal
- 17:45 BC Kalev/Kramo - Patrioti Levice, semifinále kvalifikácie Ligy majstrov
Volejbal
- 9:30 Tunisko - Česko, osemfinále MS vo volejbale mužov
- 14:00 Srbsko - Irán, osemfinále MS vo volejbale mužov
Futsal
- 18:30 Slovensko - Gruzínsko /prvý zápas: 1:4/, odveta play off ME 2026
Športové lezenie
- 9:00 boulder kvalifikácia [Buršíková, Slobodová, Šimeková] MS v Soule
Veslovanie
- 4:05 MS
Paralympijské
- 3:00 MS v paraplávaní /účasť SR/