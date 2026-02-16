Liga majstrov vstupuje do vyraďovacej fázy. Športový program na dnes (17. február)

Záber zo zápasu Benfica Lisabon - Real Madrid
Záber zo zápasu Benfica Lisabon - Real Madrid (Autor: TASR/AP)
17. feb 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 17. februára. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 17. február

ZOH 2026 - finálové disciplíny

  • 10:00 Severská kombinácia, muži – individuálna súťaž veľký mostík
  • 10:00 Skoky na veľkom mostíku
  • 13:45 Beh na 10 km (severská kombinácia)
  • 13:00 Snowboarding, ženy slopestyle – finále
  • 14:30 Biatlon, muži – štafeta 4×7,5 km
  • 16:22 Rýchlokorčuľovanie, muži tímová stíhačka – B-finále
  • 16:28 Rýchlokorčuľovanie, muži tímová stíhačka – A-finále
  • 16:41 Rýchlokorčuľovanie, ženy tímová stíhačka – B-finále
  • 16:47 Rýchlokorčuľovanie, ženy tímová stíhačka – A-finále
  • 19:00 Boby, muži dvojboby – 3. jazda
  • 21:05 Boby, muži dvojboby – 4. jazda
  • 19:30 Akrobatické lyžovanie, muži Big Air – finále

  • Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (utorok, 17. február)

Futbal

  • 18:45 Galatasaray Istanbul - Juventus Turín, play off Ligy majstrov
  • 21:00 Benfica Lisabon - Real Madrid, play off Ligy majstrov
  • 21:00 Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo, play off Ligy majstrov
  • 21:00 AS Monaco - Paríž St. Germain, play off Ligy majstrov

Hokej

Tenis

  • Turnaje ATP v Dauhe, Riu de Janeiro a Delray Beach
  • Turnaj WTA v Dubaji

Cyklistika

  • 11:00 2. etapa - Al Hudayriyat Island - Al Hudayriyat Island (12,2 km), Okolo UAE 2026

Volejbal

TV program: utorok, 17. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Liga majstrov vstupuje do vyraďovacej fázy. Športový program na dnes (17. február)
    dnes 00:00
