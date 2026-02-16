Liga majstrov vstupuje do vyraďovacej fázy. Športový program na dnes (17. február)

Športový program na utorok, 17. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 10:00 Severská kombinácia, muži – individuálna súťaž veľký mostík
- 10:00 Skoky na veľkom mostíku
- 13:45 Beh na 10 km (severská kombinácia)
- 13:00 Snowboarding, ženy slopestyle – finále
- 14:30 Biatlon, muži – štafeta 4×7,5 km
- 16:22 Rýchlokorčuľovanie, muži tímová stíhačka – B-finále
- 16:28 Rýchlokorčuľovanie, muži tímová stíhačka – A-finále
- 16:41 Rýchlokorčuľovanie, ženy tímová stíhačka – B-finále
- 16:47 Rýchlokorčuľovanie, ženy tímová stíhačka – A-finále
- 19:00 Boby, muži dvojboby – 3. jazda
- 21:05 Boby, muži dvojboby – 4. jazda
- 19:30 Akrobatické lyžovanie, muži Big Air – finále
- Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (utorok, 17. február)
Futbal
- 18:45 Galatasaray Istanbul - Juventus Turín, play off Ligy majstrov
- 21:00 Benfica Lisabon - Real Madrid, play off Ligy majstrov
- 21:00 Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo, play off Ligy majstrov
- 21:00 AS Monaco - Paríž St. Germain, play off Ligy majstrov
Hokej
- 15:30 Slovensko 18 - HC 19 Humenné (Piešťany), vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC Nové Zámky - TSS GROUP Dubnica, 43. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Tenis
- Turnaje ATP v Dauhe, Riu de Janeiro a Delray Beach
- Turnaj WTA v Dubaji
Cyklistika
- 11:00 2. etapa - Al Hudayriyat Island - Al Hudayriyat Island (12,2 km), Okolo UAE 2026
Volejbal
- 19:00 VK Slovan Bratislava - Maccabi Tel Aviv, štvrťfinále Challenge Cupu (prvý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: utorok, 17. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.