Levice zabojujú o postup v Lige majstrov. Športový program na dnes (16. december)

Momentka zo zápasu F-skupiny 3. kola skupinovej fázy LM v basketbale mužov Patrioti Levice - AEK BC Atény.
Momentka zo zápasu F-skupiny 3. kola skupinovej fázy LM v basketbale mužov Patrioti Levice - AEK BC Atény. (Autor: TASR)
Sportnet|16. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 16. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 16. december

Futbal

  • 11:00 žreb štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu

Hokej 

  • 1:00 New York Rangers - Anaheim Ducks, NHL
  • 1:00 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers, NHL
  • 1:30 Winnipeg Jets - Ottawa Senators, NHL
  • 2:00 Dallas Stars - Los Angeles Kings, NHL
  • 2:00 St. Louis Blues - Nashville Predators, NHL

  • 17:30 KalPa Kuopio - Brynäs IF /prvý zápas: 1:5/, LM - štvrťfinále
  • 17:30 Ilves Tampere - Lulea Hockey /prvý zápas: 2:3/, LM - štvrťfinále
  • 18:00 Frölunda HC - ERC Ingolstadt /prvý zápas: 3:1/, LM - štvrťfinále
  • 19:45 EV Zug - Lukko Rauma /prvý zápas: 1:3/, LM - štvrťfinále

  • 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK ‘95 Považská Bystrica, 26. kolo Tipos SHL

Basketbal

  • 18:00 Patrioti Levice - VEF Riga (Bratislava), záverečné 6. kolo skupinovej fázy LM
  • 18:00 NHSZ-Szolnoki Olajbányász - AEK Atény, záverečné 6. kolo skupinovej fázy LM

Lyžovanie

Šípky

  • 13:40 Poobedňajší program, 6. deň, MS
  • 20:10 Večerný program, 6. deň, MS
TV program: UTOROK, 16. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

