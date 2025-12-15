Levice zabojujú o postup v Lige majstrov. Športový program na dnes (16. december)

Športový program na utorok, 16. december
Futbal
- 11:00 žreb štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu
Hokej
- 1:00 New York Rangers - Anaheim Ducks, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers, NHL
- 1:30 Winnipeg Jets - Ottawa Senators, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Los Angeles Kings, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Nashville Predators, NHL
- 17:30 KalPa Kuopio - Brynäs IF /prvý zápas: 1:5/, LM - štvrťfinále
- 17:30 Ilves Tampere - Lulea Hockey /prvý zápas: 2:3/, LM - štvrťfinále
- 18:00 Frölunda HC - ERC Ingolstadt /prvý zápas: 3:1/, LM - štvrťfinále
- 19:45 EV Zug - Lukko Rauma /prvý zápas: 1:3/, LM - štvrťfinále
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK ‘95 Považská Bystrica, 26. kolo Tipos SHL
Basketbal
- 18:00 Patrioti Levice - VEF Riga (Bratislava), záverečné 6. kolo skupinovej fázy LM
- 18:00 NHSZ-Szolnoki Olajbányász - AEK Atény, záverečné 6. kolo skupinovej fázy LM
Lyžovanie
- 17:45/20:45 slalom ženy, SP v Courcheveli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Šípky
