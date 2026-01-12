Slovenky proti Češkám na MS a slalom žien. Športový program na dnes (13. január)

Nela Lopušanová a Lenka Karkošková.
Nela Lopušanová a Lenka Karkošková. (Autor: IIHF)
13. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 13. januára. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 13. január

Futbal

  • 18:30 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt, 17. kolo Bundesligy 
  • 20:30 Borussia Dortmund - Werder Brémy, 17. kolo Bundesligy 
  • 20:30 FSV Mainz - 1. FC Heidenheim, 17. kolo Bundesligy 
  • 20:30 Hamburger SV - Bayer Leverkusen, 17. kolo Bundesligy 

  • 21:00 Newcastle United - Manchester City, prvý zápas semifinále anglického Ligového pohára

Hokej

  • 1:00 Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning, NHL 
  • 1:00 New York Rangers - Seattle Kraken, NHL 
  • 1:00 Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes, NHL 
  • 1:00 Buffalo Sabres - Florida Panthers, NHL 
  • 1:30 Montreal Canadiens - Vancouver Canucks, NHL 
  • 2:00 Minnesota Wild - New Jersey Devils, NHL 
  • 2:30 Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers, NHL 
  • 4:00 Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs, NHL 
  • 4:00 Los Angeles Kings - Dallas Stars, NHL

  • 13:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK Detva, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica -HK Skalica, 34. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 15:00 Česko - Slovensko, B-skupina, MS hráčok do 18 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:30 USA - Fínsko, B-skupina, MS hráčok do 18 rokov
  • 22:00 Kanada - Švédsko, A-skupina, MS hráčok do 18 rokov

  • 17:30 BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové, dohrávky 39. kola - česká extraliga
  • 18:00 Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice, dohrávky 39. kola - česká extraliga
  • 18:30 HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov, predohrávka 44. kola - česká extraliga       

  • 19:00 Brynäs IF - Frölunda HC, prvé zápasy semifinále LM
  • 19:45 EV Zug - Lulea Hockey, prvé zápasy semifinále LM

Tenis

  • Turnaj ATP v Adelaide a Aucklande
  • Turnaj WTA v Adelaide a Hobarte

Motorizmus

Vodné pólo

  • 12:45 Gruzínsko - Chorvátsko, B-skupina, ME
  • 15:15 Slovinsko - Grécko, B-skupina, ME
  • 18:00 SlovenskoTaliansko, D-skupina, ME
  • 20:30 Rumunsko - Turecko, D-skupina, ME

Alpské lyžovanie

  • 17:45/20:45 slalom ženy

Basketbal

  • 18:00 MBK Ružomberok - BC Slovan Bratislava, predohrávka 17. kola Tipos extraligy 

Volejbal

Golf

  • 14:00 Golfista roka 2025

Atletika

  • 11:00 TK pred výškarským mítingom Banskobystrická latka, Sídlo SAZ
TV program: utorok, 13. január
Ostatné športy

    dnes 00:00
