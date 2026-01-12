Slovenky proti Češkám na MS a slalom žien. Športový program na dnes (13. január)

Športový program na utorok, 13. január
Futbal
- 18:30 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt, 17. kolo Bundesligy
- 20:30 Borussia Dortmund - Werder Brémy, 17. kolo Bundesligy
- 20:30 FSV Mainz - 1. FC Heidenheim, 17. kolo Bundesligy
- 20:30 Hamburger SV - Bayer Leverkusen, 17. kolo Bundesligy
- 21:00 Newcastle United - Manchester City, prvý zápas semifinále anglického Ligového pohára
Hokej
- 1:00 Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 New York Rangers - Seattle Kraken, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Florida Panthers, NHL
- 1:30 Montreal Canadiens - Vancouver Canucks, NHL
- 2:00 Minnesota Wild - New Jersey Devils, NHL
- 2:30 Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers, NHL
- 4:00 Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings - Dallas Stars, NHL
- 13:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK Detva, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica -HK Skalica, 34. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:00 Česko - Slovensko, B-skupina, MS hráčok do 18 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:30 USA - Fínsko, B-skupina, MS hráčok do 18 rokov
- 22:00 Kanada - Švédsko, A-skupina, MS hráčok do 18 rokov
- 17:30 BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové, dohrávky 39. kola - česká extraliga
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice, dohrávky 39. kola - česká extraliga
- 18:30 HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov, predohrávka 44. kola - česká extraliga
- 19:00 Brynäs IF - Frölunda HC, prvé zápasy semifinále LM
- 19:45 EV Zug - Lulea Hockey, prvé zápasy semifinále LM
Tenis
- Turnaj ATP v Adelaide a Aucklande
- Turnaj WTA v Adelaide a Hobarte
Motorizmus
- 6:00 9. etapa: Wadi ad-Dawasir – maratónsky bivak, Rely Dakar 2026
Vodné pólo
- 12:45 Gruzínsko - Chorvátsko, B-skupina, ME
- 15:15 Slovinsko - Grécko, B-skupina, ME
- 18:00 Slovensko – Taliansko, D-skupina, ME
- 20:30 Rumunsko - Turecko, D-skupina, ME
Alpské lyžovanie
- 17:45/20:45 slalom ženy
Basketbal
- 18:00 MBK Ružomberok - BC Slovan Bratislava, predohrávka 17. kola Tipos extraligy
Volejbal
- 19:30 VK Pirane Brusno - VA UNIZA Žilina, odveta semifinále /prvý zápas: 0:3/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Golf
- 14:00 Golfista roka 2025
Atletika
- 11:00 TK pred výškarským mítingom Banskobystrická latka, Sídlo SAZ
TV program: utorok, 13. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.