MS v hokejbale a atletika v Banskej Bystrici. Športový program na dnes (24. jún)

Hráčky Slovenska Lucia Martincová, Nina Štrbáková, Laura Hambálková a Sofia Podoláková
Hráčky Slovenska Lucia Martincová, Nina Štrbáková, Laura Hambálková a Sofia Podoláková (Autor: TASR)
Sportnet|24. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 24. júna. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 24. júna

Futbal 

Tenis

  • Turnaje WTA v Bad Homburg a Eastbourne
  • Turnaje ATP v Mallorce a Eastbourne

Hokejbal

  • 20:00 Slovensko - Fínsko, MS mužov - skupina A
  • 11:15 Švajčiarsko - Slovensko, MS žien - skupinová fáza

Strelectvo

  • 16:00 puška/pištoľ/brokové, MS juniorov v športovej streľbe

Olympijské

  • 10:00 zasadnutie exekutívy MOV

Atletika

  • 17:45 bronzový míting TIPOS Kritérium SNP v Banskej Bystrici
TV program: streda, 24. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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