MS v hokejbale a atletika v Banskej Bystrici. Športový program na dnes (24. jún)

Športový program na stredu, 24. júna
Futbal
- 1:00 Panama - Chorvátsko, L-skupina na MS 2026
- 4:00 Kolumbia - DR Kongo, K-skupina na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 Švajčiarsko - Kanada, B-skupina na MS 2026
- 21:00 Bosna a Hercegovina - Katar, B-skupina na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaje WTA v Bad Homburg a Eastbourne
- Turnaje ATP v Mallorce a Eastbourne
Hokejbal
- 20:00 Slovensko - Fínsko, MS mužov - skupina A
- 11:15 Švajčiarsko - Slovensko, MS žien - skupinová fáza
Strelectvo
- 16:00 puška/pištoľ/brokové, MS juniorov v športovej streľbe
Olympijské
- 10:00 zasadnutie exekutívy MOV
Atletika
- 17:45 bronzový míting TIPOS Kritérium SNP v Banskej Bystrici
TV program: streda, 24. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.