Chladoňovú čaká jedna z najťažších etáp na Gire. Športový program na dnes (3. jún)

Viktória Chladoňová.
Viktória Chladoňová. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
Sportnet|3. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 3. júna. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 3. júna

Futbal

  • 2:00 Haiti - Nový Zéland, prípravný zápas
  • 13:30 Filipíny - Guam, prípravný zápas
  • 18:00 Chorvátsko - Belgicko, prípravný zápas
  • 20:00 Akbánsko - Izrael, prípravný zápas
  • 20:00 D.R. Kongo - Dánsko, prípravný zápas
  • 20:45 Holandsko - Alžírsko, prípravný zápas
  • 20:45 Luxembursko - Taliansko, prípravný zápas
  • 20:45 Poľsko - Nigéria, prípravný zápas

Hokej

  • 2:00 Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights, 1. zápas finále play-off NHL

Tenis

  • od 11:00 štvrťfinále Roland Garros 2026

Hádzaná

  • 17:30 Slovensko - Turecko, prípravný zápas žien

Malý futbal

Cestná cyklistika

  • 12:55 5. etapa: Longarone - Santo Stefano di Cadore (146 km) - Giro d´Italia žien
TV program: streda, 3. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová.
    Chladoňovú čaká jedna z najťažších etáp na Gire. Športový program na dnes (3. jún)
    dnes 00:00
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