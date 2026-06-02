Chladoňovú čaká jedna z najťažších etáp na Gire. Športový program na dnes (3. jún)

Športový program na stredu, 3. júna
Futbal
- 2:00 Haiti - Nový Zéland, prípravný zápas
- 13:30 Filipíny - Guam, prípravný zápas
- 18:00 Chorvátsko - Belgicko, prípravný zápas
- 20:00 Akbánsko - Izrael, prípravný zápas
- 20:00 D.R. Kongo - Dánsko, prípravný zápas
- 20:45 Holandsko - Alžírsko, prípravný zápas
- 20:45 Luxembursko - Taliansko, prípravný zápas
- 20:45 Poľsko - Nigéria, prípravný zápas
Hokej
- 2:00 Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights, 1. zápas finále play-off NHL
Tenis
- od 11:00 štvrťfinále Roland Garros 2026
Hádzaná
- 17:30 Slovensko - Turecko, prípravný zápas žien
Malý futbal
- od 19:00 semifinále ME v malom futbale 2026
Cestná cyklistika
- 12:55 5. etapa: Longarone - Santo Stefano di Cadore (146 km) - Giro d´Italia žien
TV program: streda, 3. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.