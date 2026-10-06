Weiss penil a kričal, bolo ho počuť cez stenu. Amatéri zažívajú túto jeseň spanilú jazdu

Medzi 32 najlepších mužstiev sa v Slovnaft Cupe dostali aj dva tímy z piatej ligy: ŠK Svätý Jur a TJ Kostolné Kračany.
Kým Kostolné Kračany privítajú obhajcu trofeje zo Žiliny, Svätý Jur dostal súpera z tretej ligy: Nové Zámky.
Líder V. ligy BFZ už jedného treťoligistu počas pohárovej púte vyradil. Predseda klubu Ľubomír Polakovič je presvedčený, že „slovenský Newcastle“ to nebude mať v Svätom Jure ľahké.
Zápas sa hrá v utorok 13. októbra o 15.00.
Tak ďaleko ešte neboli
„Samozrejme, radšej by sme hrali s nejakým ligistom, ale žreb nám prisúdil Nové Zámky. Chceme zabojovať a pokúsiť sa postúpiť medzi šestnásť najlepších tímov pohára,“ uviedol Polakovič pre Sportnet.
„Kvalitu na to máme, jedného treťoligistu sme už dokázali vyradiť. Spravíme všetko pre to, aby sme vyradili ďalšieho,“ podotkol.
Svätý Jur sa v pohári nikdy nedostal tak ďaleko. V tejto sezóne začal už v predkole. V ňom zdolal štvrtoligové Kalinkovo 3:1.
V 1. kole Svätý Jur privítal Kaplnu, súpera z piatej ligy, s ktorým bojuje o prvé miesto aj v ligovej súťaži. Domáci prehrávali už 1:3, ale tesne pred koncom vyrovnali na 3:3 a nakoniec postúpili po penaltovom rozstrele.
V 2. kole Svätý Jur s prehľadom zdolal 5:1 Malinovo, ďalší tím zo štvrtej ligy.
Následne si poradil aj s nováčikom tretej ligy Dunajskou Lužnou. Domáci vyhrali 2:1, víťazný gól padol šesť minút pred koncom.
„Najťažšie to bolo asi s Kaplnou. Ale ťažkým súperom bola aj Dunajská Lužná. Našťastie sme boli tak namotivovaní, že sme ich poslali domov,“ poznamenal predseda klubu.
Pamätný zápas so Slovanom
Svätý Jur je v hre o Move Trophy, trofej pre najlepší tím z regionálnych súťaží, ktorý sa dostane najďalej v pavúku.
„Sledujeme to trošku, ale nie je to prvoradé. Ak by sme postúpili medzi šestnásť najlepších tímov, bol by to jeden z najväčších úspechov v histórii klubu,“ podčiarkol Polakovič.
Zatiaľ najpamätnejším pohárovým zážitkom klubu bola návšteva majstra.
Svätý Jur v sezóne 2023/2024 privítal v druhom kole Slovnaft Cupu bratislavský Slovan.
Belasí zvíťazili 7:0, ale po prvom polčase vyhrávali iba 2:0 a tréner Vladimír Weiss bol veľmi nespokojný s herným prejavom svojho mužstva.
„Tak penil, tak kričal v šatni… My sme to počúvali z vedľajšej kabíny. Po zápase už boli milí, ale cez ten polčas by som nechcel sedieť v šatni Slovana,“ vravel so smiechom Polakovič.
Celé mesto stojí za nimi
Aktuálne niektorých hráčov trápia zranenia a cez víkend po pohárovom zápase čaká Svätý Jur v piatej lige zápas na pôde druhej Kaplny. Tréner Jakub Hodál tak bude mať dilemu, koho postaviť a koho prípadne šetriť na dôležitý ligový zápas.
„V lige ideme jednoznačne na postup,“ podčiarkol predseda klubu. Svätý Jur má po deviatich kolách 25 bodov za osem výhier a jednu remízu. Pred Kaplnou má náskok troch bodov.
Káder Svätého Jura je mladý, je v ňom veľa študentov, ale aj zamestnancov, ktorí si budú musieť v deň pohárového stretnutia zobrať pol dňa dovolenky.
Mužstvo pôjde na spoločný predzápasový obed a potom ho čaká dôležitý súboj. „Pôjdeme spolu na štadión a počkáme si na Newcastle,“ smial sa funkcionár.
Hráči za pohárové stretnutia nedostávajú finančné odmeny, ale predseda klubu verí, že pred výkopom nájde správne motivačné slová.
„Nejde o finančnú motiváciu. Vždy poviem nejakú perličku, slovnú hračku a mužstvo to naštartuje,“ prezradil predseda klubu.
„Celý Svätý Jur je hrdý na mužstvo. Stojíme za nimi. Je to aj zásluha trénera Jakuba Hodála, ktorý je zároveň šéftrénerom mládeže. V klube pôsobí už tri roky a áčko vedie rok,“ vravel.
Konkurovať Rači a Pezinku
Hrá sa už o tretej, čo počas pracovného dňa nie je veľmi šťastný termín. „Chceme sa dohodnúť so školou, aby nás prišli podporiť deti. Dúfam však, že príde vyššia návšteva než obvykle a diváci nám pomôžu,“ skonštatoval Polakovič.
Klubu by aj v tejto situácii pomohlo umelé osvetlenie, o ktorom je reč už dlhší čas, ale ešte sa nezrealizovalo.
„Ak by sme mohli hrať v neskoršom čase pod umelým osvetlením, určite by došlo viac ľudí zo širokého okolia. Už máme vypracovaný projekt, snáď sa ľady pohnú,“ vravel Polakovič.
Zároveň by to celkovo uľahčilo tréningy v jesennom období, keďže sa skoro stmieva a v Svätom Jure momentálne pôsobí vyše 200 detí.
Práve mládež je najväčšou pýchou pre Polakoviča, ktorý vedie klub 13 rokov. „Keď som začínal, bolo tam 35 detí a boli sme dvaja tréneri. Teraz máme desať kategórií a 13-14 mládežníckych trénerov. Ideme za jasným cieľom: zvýšiť kvalitu a konkurovať Rači a Pezinku,“ vyzdvihol.