Wembley sa smialo kapitánovi a tréner priznal chybu. Česi aj po štyroch prehrách vidia nádej

„Všichni sou už v Mexiku, Buenos dias, já taky du,“ znelo na pražskej Letnej v posledný marcový deň tohto roka.
Futbalisti Česka oslavovali s nadšenými fanúšikmi postup na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, kde sa naši západní susedia predstavili po dvadsiatich rokoch druhýkrát v histórii.
Lenže eufóriu vystriedalo o niekoľko týždňov sklamanie. Šampionát dopadol fiaskom, keď Česi získali v skupine iba bod za remízu z Juhoafrickou republikou, s Mexikom a Kórejskou republikou prehrali a nepostúpili.
Neúspech a blbú atmosféru v tíme si odniesol tréner Miroslav Koubek, ktorý rezignoval. Pri hľadaní jeho nástupcu stavili Česi prvý raz na cudzinca.
Reprezentácie sa v koncom júla ujal Santi Denia, ktorý žal doteraz úspechy najmä so španielskymi nádejami a tešil sa aj zo zlata na olympiáde v Paríži.
Česko má za sebou prvé štyri zápasy pod vedením nového trénera a napriek štyrom prehrám v A-divízii Ligy národov s celkovým skóre 2:10 fanúšikovia i experti skloňujú slovo nádej. Vidia pozitívnu zmenu v hernom prejave i nasadení mužstva.
Nováčik Sláma už bol vyšťavený
V prvých troch zápasoch proti Chorvátsku, Španielsku a Anglicku mali Česi viacero dobrých pasáží a favoritom nič nedarovali. Štvrtý na štadióne vo Wembley bol z ich strany najslabší, Angličanom nekládli odpor a prehrali 0:3.
"Bol to náš najhorší výkon, určite prežívame zatiaľ najhorší moment. Štyri zápasy a štyri prehry, to nie je ľahké. Ale veríme tomu istému tímu, veríme v túto cestu, ktorú sme si vybrali. Nemáme žiadne pochybnosti," uviedol Denia.
Päťdesiatdvaročný rodák z Albacete pripustil, že asi chyboval, keď aj vo Wembley nasadil od začiatku ľavého obrancu Jiřího Slámu. Jablonecký reprezentačný nováčik ako jediný z celej nominácie nastúpil v základnej zostave vo všetkých štyroch zápasoch.
"Je pravda, že som možno urobil chybu s jeho minutážou. Najdôležitejšie v tomto formáte súťaže je regenerácia. Som na neho každopádne veľmi hrdý, jeho výkony v tých štyroch zápasoch boli pre nás neuveriteľné," dodal Denia.
Nedvěd: Tri kroky vpred a jeden späť
Po úvodných zápasoch s českým mužstvom Španiel zostáva optimista.
"Potrebujeme bodovať a víťaziť, aby sme naplnili ciele. Napriek tomu nemáme žiadne pochybnosti. Viem, že je to proces, máme v tomto medzinárodnom prostredí skúsenosti," povedal.
K trpezlivosti nabádal aj generálny manažér reprezentácie Pavel Nedvěd.
"Myslím, že sme urobili tri kroky vpred v minulých zápasoch, a teraz jeden späť. Celý zraz však hodnotím pozitívne, pretože chlapci odovzdali na ihrisku všetko.
Snažili sa robiť veci, ktoré od nich chcel tréner, splniť jeho filozofiu. Nebolo to jednoduché, pretože sme proti sebe mali veľmi silné tímy. Pravda sa ukáže neskôr. Myslím, že aj tréneri potrebujú na prácu čas," citoval Nedvěda portál isport.cz
Kapitán Coufal skóroval do vlastnej bránky
Smoliarom zápasu proti Anglicku bol český kapitán Vladimír Coufal, ktorý otvoril skóre, keď po Kaneovom centri poslal loptu prudko do vlastnej siete.
VIDEO: Vlastný gól Coufala
"Mohol som to pustiť. Snažil som sa loptu odohrať mimo bránku, žiaľ, už som bol veľmi blízko. Mal som možno zachovať viac pokoja, dalo sa to vyriešiť lepšie. Snažili sme sa, ale Angličania ukázali až brutálnu kvalitu," vravel českým novinárom Coufal.
Jeho vlastenec pobavil anglické publikum. "Keď sa opakovaný záber objavil na obrazovkách, takmer celé Wembley sa bývalému hráčovi West Hamu vysmialo,“ tvrdil britský Sky Sports.
Určité pochopenie mal pre českého kapitána Daily Mail.
"Bola to zvláštna situácia. Na Coufalovu obhajobu možno možno povedať len to, že Anglicko už v tej chvíli svojim futbalom dostalo český tím pod taký tlak, že chyby začínali byť nevyhnutné."