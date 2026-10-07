Talianske hviezdy vynechajú štart Svetového pohára. Brignoneová: Uvidím, ako sa budem cítiť

Federica Brignoneová a Sofia Goggiová nebudú na štarte úvodných pretekov Svetového pohára v alpskom lyžovaní.
Obrovský slalom v Söldene je na programe 24. októbra. Obe lyžiarky sa ešte venujú rekonvalescencii.
Brignoneová podstúpila koncom augusta druhú operáciu kolena, ktoré si vážne poranila na jar.
Dvojnásobná olympijská víťazka oznámila na mediálnom podujatí, že celý október venuje rekonvalescencii.
„Potom sa opäť postavím na lyže a uvidím, ako sa budem cítiť,“ povedala na festivale dello Sport di Trento. Počas nedávnej operácie jej odstránili skrutky a platničku.
Okrem Söldenu vynechá aj preteky v Severnej Amerike koncom novembra a začiatkom decembra. „Momentálne sa sústredím na to, aby som sa opäť uzdravila,“ zdôraznila Brignoneová.
Goggiová od tréningu v Argentíne trpí vírusovými infekciami. Uviedla, že potrebuje viac času na prekonanie jeho účinkov.
Špecialistka na rýchlostné disciplíny musela skrátiť svoj tréningový kemp, pretože trpela únavou a vyčerpaním.
„Dokonca aj lezenie po schodoch bolo ťažké. Akútna fáza choroby je už za nami, ale súťažiť ešte nemôžem,“ dodala.