Chladoňová sa hnevala, tréner ju musel krotiť. Súperky ju využívali, jedna dostala trest

Do hlavného mesta Slovinska necestovala stopercentne fit. Trápila ju choroba, ktorá ju postihla v období medzi majstrovstvami sveta a Európy.
Ešte pred týždňom nebolo isté, či sa vôbec postaví na štart, no napokon z Ľubľany odchádza domov s dvoma bronzovými medailami na krku.
Viktória Chladoňová opäť skrášlila svoju zbierku z vrcholných podujatí. Ak zoberieme do úvahy aj horskú cyklistiku a cyklokros, na MS a ME získala vo všetkých kategóriách už dvanásť medailí.
Nateraz poslednú si vybojovala v časovke na 22 km, keď ju z 28-členného štartového poľa dokázala zdolať len dvojica holandských súperiek.
"S výsledkom sme spokojní, každá medaila sa počíta. Ak by Viki nastúpila v najlepšej forme a hlavne v stopercentnom zdraví, bojovala by o titul," myslí si reprezentačný tréner Jakub Vančo.
VIDEO: Zábery z časovky žien U23 v čase od 2:39:30 h
Nestratili by sa ani v elite
Chladoňová bola podľa jeho slov výborne takticky pripravená. K dispozícii mala špecialistu z tímu Visma na aerodynamiku, trať najazdenú i napozeranú a tiež vypracovaný plán pre jednotlivé úseky.
V snahe nepremárniť ani sekundu vedela, ako má prejsť jednotlivé zákruty, kedy na to pritlačiť a aké hodnoty má dosahovať v náročnom stúpaní.
Podľa očakávaní bola jej hlavnou súperkou Holanďanka Nienke Vinkeová, ktorá jazdí za tím SD Worx - Protime a na MS v Montreale skončila druhá.
Striebro brala aj v hromadných pretekoch na ME, ale o päť dní neskôr sa v časovke dočkala vytúženého zlata. Predviedla dominantný výkon, ktorým by sa v 22 rokoch nestratila ani medzi elitou.
Jej čas 32:36,93 minúty by v pretekoch najlepších európskych časovkárok nestačil len na hviezdne duo Marlen Reusserová a Demi Volleringová.
"Je to špeciálna medaila. Zvíťaziť v časovke na ME bol môj veľký cieľ a som šťastná, že som to dokázala. Trať bola náročná. Bolo treba začať rýchlo, no zároveň nie príliš, pretože nás čakalo náročné stúpanie.
Snažila som sa udržať rýchlosť na vrchol kopca a potom ísť do cieľa na plný plyn. Na kopci som bola dosť unavená, ale v zjazde som si trochu oddýchla a mohla ísť naplno," povedala majsterka Európy U23.
Súperky porušovali pravidlá
Chladoňovej čas by v pretekoch elite stačil na šieste miesto a celkovo zašla medzi ženami ôsmy najlepší čas dňa. V pretekoch 23-károk jej totiž o 5,33 sekundy vyfúkla striebro Megan Arensová.
Slovenka priznala, že o nejaký čas ju pripravili cyklistky, ktoré štartovali pred ňou. Vo vysielaní to vidieť nebolo, no Febe Joorisová a Oda Aune Gissingerová sa snažili nedovolene využiť 19-ročnú súperku.
VIDEO: Viktória Chladoňová hodnotí časovku žien U23
"V stúpaní dostihla dve pretekárky, no tie, keďže boli ťažšie, sa jej dokázali udržať v zjazde a rovinatých úsekoch. Dokonca jej išli v závetrí, čo je v časovke nepríjemné a hlavne zakázané.
Viki z toho bola nervózna a ja tiež, pretože sa to nestalo prvýkrát. Snažil som sa ju cez vysielačku upokojiť. Zachovala si však chladnú hlavu," prezradil Vančo v reakcii pre Sportnet.
Po pretekoch sa situáciou zaoberali aj rozhodcovia a napokon Joorisovej udelili 30-sekundovú penalizáciu. Belgičanka spadla zo siedmej na deviatu priečku, Nórka Gissingerová vyviazla bez trestu.
Satisfakcia za náročný rok
Hoci by Chladoňovú mali ešte čakať jedny etapové preteky, jej vystúpenia na MS a ME sú veľmi peknou bodkou za špecifickou sezónou.
Mladá nádej tímu Visma mala výrazne zosekaný súťažný kalendár, pretože jej nemenej dôležitým cieľom bolo úspešne dokončiť strednú školu.
Jednoznačne najviac sa pri jej výsledkoch bude vynímať titul majsterky sveta U23, ktorý získala po napínavom súboji s Isabellou Holmgrenovou.
"Tieto medaily sú pre ňu satisfakciou za to, že v tejto sezóne musela obetovať obrovské množstvo času individuálnej príprave. Dúfam, že ju najmä ten titul správne nakopne," doplnil Vančo.
Otázkou zostáva, či bude v budúcej sezóne hrať v rámci tímu Visma väčšiu rolu, či sa dostane na Tour de France alebo na MS prestúpi do kategórie elite.
"Možno ešte nebude líderkou na monumentálnych klasikách alebo na Grand Tour, ale je pre ňu dôležité, aby sa postupne učila, ako súperiť s najlepšími.
A či pôjde na Tour? Nemusí to byť nutné. Výnimočné talenty potrebujú naďalej získavať skúsenosti z víťazstiev, takže ja by som Viktóriu opäť poslal na Giro," tvrdí nemecký novinár Lukas Knöfler.