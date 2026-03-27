Hagara vo voľných jazdách na MS v Prahe. Športový program na dnes (28. marec)

Športový program na sobotu, 28. marec
Futbal
- 0:15 Argentína - Mauretánia, prípravný zápas
- 15:00 Kórejská republika - Pobrežie Slonoviny, prípravný zápas
- 17:00 Senegal - Peru, prípravný zápas
- 18:00 Kanada - Island, prípravný zápas
- 18:00 Maďarsko - Slovinsko, prípravný zápas
- 18:00 Škótsko - Japonsko, prípravný zápas
- 20:30 USA - Belgicko, prípravný zápas
- 13:00 Slovensko - Poľsko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
- 17:00 Taliansko - Slovensko (Cosenza), druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 22. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 22. kolo MONACObet ligy
- 15:00 MŠK Považská Bystrica - Slávia TU Košice, 22. kolo MONACObet ligy
- 15:00 MFK Zvolen - MFK Dukla Banská Bystrica, 22. kolo MONACObet ligy
- 15:00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FC Petržalka, 22. kolo MONACObet ligy
- 15:00 MŠK Žilina B - FK Inter Bratislava, 22. kolo MONACObet ligy
Hokej
- 0:00 New York Rangers - Chicago Blackhawks, NHL
- 0:00 Buffalo Sabres - Detroit Red Wings, NHL
- 18:00 New York Islanders - Florida Panthers, NHL
- 18:00 Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators, NHL
- 20:30 Edmonton Oilers - Anaheim Ducks, NHL
- 22:00 Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks, NHL
- 22:00 Carolina Hurricanes - New Jersey Devils, NHL
- 22:00 Pittsburgh Penguins - Dallas Stars, NHL
- 22:00 Boston Bruins - Minnesota Wild, NHL
- 22:30 Buffalo Sabres - Seattle Kraken, NHL
- 17:30 HK Poprad - Vlci Žilina /stav série: 3:2/, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (šiesty zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice /stav série: 3:2/, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (šiesty zápas)
- 16:00 Sparta Praha - Škoda Plzeň /stav série: 2:3/, štvrťfinále play-off českej extraligy (šiesty zápas)
Tenis
- Turnaj WTA v Miami
- Turnaj ATP v Miami
Krasokorčuľovanie
- 12:30 muži - voľné jazdy /Hagara/, MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:30 tance na ľade - voľné tance, MS 2026 vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Cyklistika
- 12:55 Berga – Queralt (158,2 km), 6. etapa Okolo Katalánska
Skoky na lyžiach
- 9:30 lety v Planici - tímová súťaž, finále Svetového pohára /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:00 lety v Planici - ženy, finále Svetového pohára /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Formula 1
- 7:00 kvalifikácia, VC Japonska
Volejbal
- 16:00 HIT MTF Trnava - VK Slovan Bratislava, štvrťfinále play off Niké extraligy
- 18:00 RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov, štvrťfinále play off Niké extraligy
- 18:00 VK SLÁVIA SPU Nitra - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, štvrťfinále play off Niké extraligy
- 19:00 HIT UCM Trnava - KOOPERATIVA Slávia EUBA /stav série: 0:1/, štvrťfinále play off Niké extraligy žien /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná
- 17:00 Handball club Zlín - DHC Sokol Poruba, 21. kolo MOL ligy
- 18:00 DHK Baník Most - Sokol Písek, 21. kolo MOL ligy
- 18:00 HC DAC Dunajská Streda - DHC Slavia Praha, 21. kolo MOL ligy
- 18:30 HáO TJ Slovan Modra - HK Bojnice, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
- 18:30 HK AGRO Topoľčany - ŠKP Bratislava, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
Basketbal
- 18:00 MBK Baník Handlová - BC Prievidza, 34. kolo Tipos SBL
- 18:00 Iskra Svit - BC Komárno, 34. kolo Tipos SBL
- 18:00 Košice Wolves - BKM Mimel Lučenec, 34. kolo Tipos SBL
- 18:00 Spišskí Rytieri - Nitra Blue Wings, 34. kolo Tipos SBL
- 16:00 BK AS Trenčín - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, o 9. miesto Tipos extraliga žien (prvý zápas)
- 18:00 ŠBK Šamorín - BK ŠK UMB Banská Bystrica, o 5.–8. miesto Tipos extraliga žien (prvý zápas)
- 18:00 Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava, semifinále Tipos extraliga žien (prvý zápas)
- 18:00 MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica, semifinále Tipos extraliga žien (prvý zápas)
TV program: sobota, 28. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.