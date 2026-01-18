Kto sa stane Športovcom roka 2025? Športový program na dnes (19. január)

Emma Zapletalová.
Emma Zapletalová. (Autor: TASR)
19. jan 2026
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 19. januára. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 19. január

Futbal

  • 18:30 US Cremonese - Hellas Verona, 21. kolo Serie A
  • 20:45 Lazio Rím - Calcio Como, 21. kolo Serie A

  • 21:00 CF Elche - FC Sevilla, 20. kolo La Ligy

  • 21:00 FC Brighton - AFC Bournemouth, 22. kolo Premier League

Hokej

  • 2:00 Edmonton Oilers - St. Louis Blues, NHL
  • 19:30 Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres, NHL
  • 22:00 Colorado Avalanche - Washington Capitals, NHL
  • 23:00 Seattle Kraken - Pittsburgh Penguins, NHL

  • 00:30 USA - Kanada, finále MS v hokeji U18 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /

Tenis

  • 1:00 tenis Australian Open

Šport

  • 20:30 Vyhlásenie ankety Športovec roka 2025

Hádzaná

Vodné pólo

  • 15:30 Gruzínsko - Rumunsko, ME 2026
  • 18:00 Chorvátsko - Turecko, ME 2026
  • 20:30 Grécko - Taliansko, ME 2026
TV program: pondelok, 19. január
Ostatné športy

    dnes 00:00
