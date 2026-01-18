Kto sa stane Športovcom roka 2025? Športový program na dnes (19. január)

Športový program na pondelok, 19. január
Futbal
- 18:30 US Cremonese - Hellas Verona, 21. kolo Serie A
- 20:45 Lazio Rím - Calcio Como, 21. kolo Serie A
- 21:00 CF Elche - FC Sevilla, 20. kolo La Ligy
- 21:00 FC Brighton - AFC Bournemouth, 22. kolo Premier League
Hokej
- 2:00 Edmonton Oilers - St. Louis Blues, NHL
- 19:30 Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres, NHL
- 22:00 Colorado Avalanche - Washington Capitals, NHL
- 23:00 Seattle Kraken - Pittsburgh Penguins, NHL
- 00:30 USA - Kanada, finále MS v hokeji U18 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
Tenis
- 1:00 tenis Australian Open
Šport
- 20:30 Vyhlásenie ankety Športovec roka 2025
Hádzaná
- 18:00 Rakúsko – Srbsko, ME 2026
- 18:00 Česko - Ukrajina, ME 2026
- 18:00 Holandsko – Chorvátsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
- 20:30 Nemecko – Španielsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
- 20:30 Francúzsko - Nórsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
- 20:30 Gruzínsko - Švédsko, ME 2026
Vodné pólo
- 15:30 Gruzínsko - Rumunsko, ME 2026
- 18:00 Chorvátsko - Turecko, ME 2026
- 20:30 Grécko - Taliansko, ME 2026
