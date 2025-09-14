Zapletalová s Ledeckou v akcii na 400 m prekážky. Športový program na dnes (15. september)

Emma Zapletalová.
Emma Zapletalová. (Autor: Facebook/Slovenský atletická zväz)
Sportnet|15. sep 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 15. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 15. september

Futbal

  • 18:30 Hellas Verona - US Cremonese, 3. kolo Serie A
  • 20:45 Calcio Como - FC Janov, 3. kolo Serie A

  • 21:00 Espanyol Barcelona - RCD Mallorca, 4. kolo La Ligy

Tenis

  • turnaj ATP v Čcheng-tu
  • turnaj WTA v Soule

Cyklistika

  • 9:00 Piaty ročník cyklistického podujatia Tour de Kukkonia 2025

Atletika

  • 0:30 maratón mužov, MS v Atletike (Tokio)
  • 2:00 kvalifikácia a rozbehy, MS v Atletike (Tokio)
  • 4:20 rozbehy 400 m prek. žien /D. LEDECKÁ, E. ZAPLETALOVÁ/, MS v Atletike (Tokio)
  • 12:35 večerný finálový blok (3000 m prek. a žrď mužov, 100 m prek. a kladivo žien), MS v Atletike (Tokio)
  • 12:35 rozbehy 400 m prek. mužov /P. DÖMÖTÖR/, MS v Atletike (Tokio)
  • 14:05 semifinále 100 m prek., MS v Atletike (Tokio)
  • 15:20 finále 100 m prek., MS v Atletike (Tokio)

Volejbal

  • 12:00 Holandsko - Rumunsko, B-skupina, MS
  • 15:30 Poľsko - Katar, B-skupina, MS

  • 4:00 Kuba - Kolumbia, D-skupina, MS
  • 15:00 USA - Portugalsko, D-skupina, MS

  • 7:30 Nemecko - Čile, E-skupina, MS
  • 11:30 Slovinsko - Bulharsko, E-skupina, MS

  • 4:30 Turecko - Líbya, G-skupina, MS
  • 8:00 Japonsko - Kanada, G-skupina, MS

Zápasenie

  • 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, MS /účasť SR/
  • 16:30 semifinále, MS /účasť SR/
  • 18:00 finálové súboje, MS /účasť SR/

Pretláčanie rukou

  • 10:00 MS /účasť SR/
TV program: pondelok, 15. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Ostatné športy

    Emma Zapletalová.
    Emma Zapletalová.
    Zapletalová s Ledeckou v akcii na 400 m prekážky. Športový program na dnes (15. september)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy» Zapletalová s Ledeckou v akcii na 400 m prekážky. Športový program na dnes (15. september)