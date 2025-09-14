Zapletalová s Ledeckou v akcii na 400 m prekážky. Športový program na dnes (15. september)

Športový program na pondelok, 15. september
Futbal
- 18:30 Hellas Verona - US Cremonese, 3. kolo Serie A
- 20:45 Calcio Como - FC Janov, 3. kolo Serie A
- 21:00 Espanyol Barcelona - RCD Mallorca, 4. kolo La Ligy
Tenis
- turnaj ATP v Čcheng-tu
- turnaj WTA v Soule
Cyklistika
- 9:00 Piaty ročník cyklistického podujatia Tour de Kukkonia 2025
Atletika
- 0:30 maratón mužov, MS v Atletike (Tokio)
- 2:00 kvalifikácia a rozbehy, MS v Atletike (Tokio)
- 4:20 rozbehy 400 m prek. žien /D. LEDECKÁ, E. ZAPLETALOVÁ/, MS v Atletike (Tokio)
- 12:35 večerný finálový blok (3000 m prek. a žrď mužov, 100 m prek. a kladivo žien), MS v Atletike (Tokio)
- 12:35 rozbehy 400 m prek. mužov /P. DÖMÖTÖR/, MS v Atletike (Tokio)
- 14:05 semifinále 100 m prek., MS v Atletike (Tokio)
- 15:20 finále 100 m prek., MS v Atletike (Tokio)
Volejbal
- 12:00 Holandsko - Rumunsko, B-skupina, MS
- 15:30 Poľsko - Katar, B-skupina, MS
- 4:00 Kuba - Kolumbia, D-skupina, MS
- 15:00 USA - Portugalsko, D-skupina, MS
- 7:30 Nemecko - Čile, E-skupina, MS
- 11:30 Slovinsko - Bulharsko, E-skupina, MS
- 4:30 Turecko - Líbya, G-skupina, MS
- 8:00 Japonsko - Kanada, G-skupina, MS
Zápasenie
- 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, MS /účasť SR/
- 16:30 semifinále, MS /účasť SR/
- 18:00 finálové súboje, MS /účasť SR/
Pretláčanie rukou
- 10:00 MS /účasť SR/