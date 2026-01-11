Futbalové dohrávky či hokejový šampionát. Športový program na dnes (12. január)

Športový program na pondelok, 12. január
Futbal
- 18:30 FC Janov - Cagliari Calcio, 20. kolo Serie A
- 20:45 Juventus Turín - US Cremonese, 20. kolo Serie A
- 21:00 FC Sevilla - Celta Vigo, 19. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Utah Mammoth - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:00 Nashville Predators - Washington Capitals, NHL
- 2:00 San Jose Sharks - Vegas Golden Knights, NHL
- 16:00 Švédsko - Švajčiarsko, A-skupina, MS hráčok do 18 rokov
- 23:00 Kanada - Maďarsko, A-skupina, MS hráčok do 18 rokov
- 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, predohrávka 41. kola českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Adelaide a Aucklande
- Turnaj WTA v Adelaide a Hobarte
Motorizmus
- 6:00 8. etapa: Wadi ad-Dawasir – Wadi ad-Dawasir, Rely Dakar 2026
Vodné pólo
- 12:45 Malta – Francúzsko, A-skupina, ME
- 15:15 Maďarsko – Čierna Hora, A-skupina, ME
- 18:00 Holandsko – Izrael, C-skupina, ME
- 20:30 Španielsko – Srbsko, C-skupina, ME
TV program: pondelok, 12. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.