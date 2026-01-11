Futbalové dohrávky či hokejový šampionát. Športový program na dnes (12. január)

Hráči Juventusu oslavujú gól.
Hráči Juventusu oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 12. januára. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 12. január

Futbal

  • 18:30 FC Janov - Cagliari Calcio, 20. kolo Serie A
  • 20:45 Juventus Turín - US Cremonese, 20. kolo Serie A

  • 21:00 FC Sevilla - Celta Vigo, 19. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Utah Mammoth - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 1:00 Nashville Predators - Washington Capitals, NHL
  • 2:00 San Jose Sharks - Vegas Golden Knights, NHL

  • 16:00 Švédsko - Švajčiarsko, A-skupina, MS hráčok do 18 rokov
  • 23:00 Kanada - Maďarsko, A-skupina, MS hráčok do 18 rokov

  • 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, predohrávka 41. kola českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Adelaide a Aucklande
  • Turnaj WTA v Adelaide a Hobarte

Motorizmus

Vodné pólo

  • 12:45 Malta – Francúzsko, A-skupina, ME
  • 15:15 Maďarsko – Čierna Hora, A-skupina, ME
  • 18:00 Holandsko – Izrael, C-skupina, ME
  • 20:30 Španielsko – Srbsko, C-skupina, ME
TV program: pondelok, 12. január
Ostatné športy

