Žreb MS vo futbale, biatlon žien a hokejová liga. Športový program na dnes (5. december)

Športový program na piatok, 5. december
Futbal
- 18:00 žreb MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 FK Teplice - SK Slavia Praha, 18. kolo českej ligy
- 19:00 Stade Brest - AS Monaco, 15. kolo Ligue 1
- 21:00 OSC Lille - Olympique Marseille, 15. kolo Ligue 1
- 20:30 FSV Mainz - Borussia Mönchengladbach, 13. kolo Bundesligy
- 21:00 Real Oviedo - RCD Mallorca, 15. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 New York Islanders - Colorado Avalanche, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Nashville Predators, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - New York Rangers, NHL
- 1:00 Boston Bruins - St. Louis Blues, NHL
- 1:30 Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers - Seattle Kraken, NHL
- 3:00 Calgary Flames - Minnesota Wild, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks, NHL
- 17:00 MHA Martin - HC MUŠLA Topoľčany, 24. kolo TIPOS SHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava - HK Skalica, 24. kolo TIPOS SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HC BIT markets TEBS Bratislava, 24. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HK TAM Levice, 24. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - HK Detva, 24. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - HC 19 Humenné, 24. kolo TIPOS SHL
- 17:00 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, 29. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera, 29. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Škoda Plzeň - Motor České Budějovice, 29. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc, 29. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové, 29. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav, 29. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno - HC Sparta Praha, 29. kolo českej extraligy
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HC Košice, 25. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Vlci Žilina - HC Prešov, 25. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Poprad - HC MONACObet Banská Bystrica, 25. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen, 25. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves, 25. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava, 25. kolo Tipsport ligy
Hádzaná
- 15:30 Rumunsko - Senegal, ženy - MS
- 18:00 Japonsko - Maďarsko, ženy - MS
- 20:30 Švajčiarsko - Dánsko, ženy - MS
- 15:30 Angola - Brazília, ženy - MS
- 18:00 Švédsko - Kórejská republika, ženy - MS
- 20:30 Česko - Nórsko, ženy - MS
- 20:00 HK AGRO Topoľčany - MHC ŠTART Nové Zámky, 14. kolo Niké Handball Extraligy
- 16:30 Slovinsko - Slovensko, ženy - medzinárodný turnaj
Plávanie
- 10:00 rozplavby, ME v krátkom bazéne /účasť SR/
- 19:00 semifinále a finále, ME v krátkom bazéne
Skoky na lyžiach
- 10:00 kvalifikácia, ženy - SP /účasť SR/
- 11:30 hlavná súťaž, ženy - SP
- 20:15 kvalifikácia, SP
Snoubording
- 6:40 muži Big Air kvalifikácia, SP /účasť SR/
Alpské lyžovanie
- 19:15 super-G mužov, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Biatlon
- 16:00 šprint žien na 7,5 km, 1. kolo SP /účasť SR/
Volejbal
- 17:00 VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno, 7. kolo Niké Extraligy
- 20:00 VK Slovan Bratislava - Volley project UKF Nitra, ženy - 9. kolo Niké extraligy
Krasokorčuľovanie
- 11:35 športové dvojice - voľné jazdy, finále Grand Prix ISU /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Beh na lyžiach
- 12:15 m+ž šprint klasicky, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- finálová časť, SP
