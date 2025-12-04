Žreb MS vo futbale, biatlon žien a hokejová liga. Športový program na dnes (5. december)

Žreb MS vo futbale 2026.
Žreb MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
5. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 5. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 5. december

Futbal

  • 18:00 žreb MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO 

  • 18:00 FK Teplice - SK Slavia Praha, 18. kolo českej ligy

  • 19:00 Stade Brest - AS Monaco, 15. kolo Ligue 1 
  • 21:00 OSC Lille - Olympique Marseille, 15. kolo Ligue 1 

  • 20:30 FSV Mainz - Borussia Mönchengladbach, 13. kolo Bundesligy

  • 21:00 Real Oviedo - RCD Mallorca, 15. kolo La Ligy

Hokej 

  • 1:00 Carolina Hurricanes - Toronto Maple Leafs, NHL 
  • 1:00 New York Islanders - Colorado Avalanche, NHL  
  • 1:00 Florida Panthers - Nashville Predators, NHL  
  • 1:00 Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins, NHL  
  • 1:00 Ottawa Senators - New York Rangers, NHL  
  • 1:00 Boston Bruins - St. Louis Blues, NHL  
  • 1:30 Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings, NHL  
  • 3:00 Edmonton Oilers - Seattle Kraken, NHL  
  • 3:00 Calgary Flames - Minnesota Wild, NHL  
  • 4:00 Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks, NHL  

  • 17:00 MHA Martin - HC MUŠLA Topoľčany, 24. kolo TIPOS SHL
  • 17:30 HK Gladiators Trnava - HK Skalica, 24. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica - HC BIT markets TEBS Bratislava, 24. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HK TAM Levice, 24. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 HC Nové Zámky - HK Detva, 24. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - HC 19 Humenné, 24. kolo TIPOS SHL 

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, 29. kolo českej extraligy 
  • 17:30 HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera, 29. kolo českej extraligy 
  • 17:30 HC Škoda Plzeň - Motor České Budějovice, 29. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc, 29. kolo českej extraligy 
  • 18:00 Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové, 29. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav, 29. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Kometa Brno - HC Sparta Praha, 29. kolo českej extraligy 

  • 17:30 HK Dukla Michalovce - HC Košice, 25. kolo Tipsport ligy 
  • 17:30 Vlci Žilina - HC Prešov, 25. kolo Tipsport ligy 
  • 18:00 HK Poprad - HC MONACObet Banská Bystrica, 25. kolo Tipsport ligy 
  • 18:00 HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen, 25. kolo Tipsport ligy 
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves, 25. kolo Tipsport ligy 
  • 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava, 25. kolo Tipsport ligy

Hádzaná

  • 15:30 Rumunsko - Senegal, ženy - MS 
  • 18:00 Japonsko - Maďarsko, ženy - MS 
  • 20:30 Švajčiarsko - Dánsko, ženy - MS 
  • 15:30 Angola - Brazília, ženy - MS 
  • 18:00 Švédsko - Kórejská republika, ženy - MS 
  • 20:30 Česko - Nórsko, ženy - MS 

  • 20:00 HK AGRO Topoľčany - MHC ŠTART Nové Zámky, 14. kolo Niké Handball Extraligy                      

  • 16:30 Slovinsko - Slovensko, ženy - medzinárodný turnaj  

Plávanie

  • 10:00 rozplavby, ME v krátkom bazéne /účasť SR/ 
  • 19:00 semifinále a finále, ME v krátkom bazéne 

Skoky na lyžiach

  • 10:00 kvalifikácia, ženy - SP /účasť SR/  
  • 11:30 hlavná súťaž, ženy - SP
  • 20:15 kvalifikácia, SP

Snoubording

  • 6:40 muži Big Air kvalifikácia, SP /účasť SR/

Alpské lyžovanie

Biatlon

  • 16:00 šprint žien na 7,5 km, 1. kolo SP /účasť SR/

Volejbal

  • 17:00 VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno, 7. kolo Niké Extraligy 
  • 20:00 VK Slovan Bratislava - Volley project UKF Nitra, ženy - 9. kolo Niké extraligy 

Krasokorčuľovanie

Beh na lyžiach


TV program: piatok, 5. december
Ostatné športy

    Žreb MS vo futbale, biatlon žien a hokejová liga. Športový program na dnes (5. december)
    dnes 00:00
