Liverpool hostí Manchester United či Veľká cena USA. Športový program na dnes (19. október)

Sportnet|19. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľa, 19. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 19. október

Futbal

  • 10:30 OFK Dynamo Malženice - MŠK Žilina B, 13. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - FC ŠTK 1914 Šamorín, 13. kolo MONACObet ligy
  • 11:00 Slávia TU Košice - MFK Zvolen, 13. kolo MONACObet ligy

  • ﻿15:30 FC Košice - MFK Zemplín Michalovce, 11. kolo Niké ligy
  • 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina, 11. kolo Niké ligy

  • 13:00 Baník Ostrava - FC Hradec Králové, 12. kolo českej ligy
  • 15:30 1. FC Slovácko - Sparta Praha, 12. kolo českej ligy
  • 18:30 FK Jablonec - Dukla Praha, 12. kolo českej ligy

  • 15:00 Tottenham Hotspur - Aston Villa, 8. kolo Premier League
  • 17:30 FC Liverpool - Manchester United, 8. kolo Premier League

  • 15:30 SC Freiburg - Eintracht Frankfurt, 7. kolo Bundesligy
  • 17:30 FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim, 7. kolo Bundesligy

  • 15:00 RC Lens - FC Paríž, 8. kolo Ligue 1
  • 17:15 FC Lorient - Stade Brest, 8. kolo Ligue 1
  • 17:15 FC Toulouse - FC Metz, 8. kolo Ligue 1
  • 17:15 Stade Rennes - AJ Auxerre, 8. kolo Ligue 1
  • 20:45 FC Nantes - OSC Lille, 8. kolo Ligue 1

  • 12:30 AC Como - Juventus Turín, 7. kolo Serie A
  • 15:00 FC Janov - Parma Calcio, 7. kolo Serie A
  • 15:00 Cagliari Calcio - FC Bologna, 7. kolo Serie A
  • 18:00 Atalanta Bergamo - Lazio Rím, 7. kolo Serie A
  • 20:45 AC Miláno - AC Fiorentina, 7. kolo Serie A

  • 14:00 FC Elche - Athletic Bilbao, 9. kolo La Ligy
  • 16:15 Celta Vigo - Real Sociedad San Sebastián, 9. kolo La Ligy
  • 18:30 UD Levante - Rayo Vallecano, 9. kolo La Ligy
  • 21:00 FC Getafe - Real Madrid, 9. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 1:00 Montréal Canadiens - New York Rangers, NHL
  • 1:00 Philadelphia Flyers - Minnesota Wild, NHL
  • 1:00 St. Louis Blues - Dallas Stars, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Seattle Kraken, NHL
  • 1:00 Winnipeg Jets - Nashville Predators, NHL
  • 3:00 Colorado Avalanche - Boston Bruins, NHL
  • 3:00 Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes, NHL
  • 4:00 San José Sharks - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Calgary Flames, NHL
  • 18:30 Washington Capitals - Vancouver Canucks, NHL
  • 21:00 Detroit Red Wings - Edmonton Oilers, NHL

  • 15:30 HK Dukla Trenčín - HK Nitra, 13. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves, 13. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica, 13. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HK Dukla Michalovce - HK Poprad, 13. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice, 13. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 Vlci Žilina - HKM Zvolen, 13. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 16:00 Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno, 16. kolo českej extraligy
  • 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice, 16. kolo českej extraligy
  • 16:00 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, 16. kolo českej extraligy
  • 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec, 16. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary, 16. kolo českej extraligy
  • 17:00 Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň, 16. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Almaty, Antverpách a Štokholme
  • Turnaj WTA v Osake a Ning-po

Cyklistika

  • 7:00 6. etapa: Nanning - Nanning (134,3 km), Okolo Kuang-si 2025

Hádzaná

  • 14:00 Slovensko - Nórsko, EHF Euro Cup

  • 17:00 ŠKP Bratislava - Tatran Prešov, 8. kolo Niké Handball Extraligy

Basketbal

  • 18:00 BC Komárno - Spišskí Rytieri, 5. kolo TIPOS SBL

Motorizmus

  • 5:00 MotoGP - VC Austrália

  • 8:25 záverečný deň 12. podujatia seriálu WRC, Stredoeurópska rely

Formula 1

  • 21:00 Veľká cena USA

Stolný tenis

  • 13:00 finále ženy, ME družstiev 2025
  • 17:00 finále muži, ME družstiev 2025

Športová gymnastika

  • 5:00 prvý deň kvalifikácie mužov, MS

Triatlon

  • 5:00 elite ženy, finále Svetovej série World Triathlon /účasť SR/
  • 8:00 elite muži, finále Svetovej série World Triathlon /účasť SR/

Florbal

  • 11:00 Slovensko - Dánsko, Six Nations Floorball Challenge
TV program: nedeľa, 19. október
Ostatné športy

