Liverpool hostí Manchester United či Veľká cena USA. Športový program na dnes (19. október)

Športový program na nedeľu, 19. október
Futbal
- 10:30 OFK Dynamo Malženice - MŠK Žilina B, 13. kolo MONACObet ligy
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - FC ŠTK 1914 Šamorín, 13. kolo MONACObet ligy
- 11:00 Slávia TU Košice - MFK Zvolen, 13. kolo MONACObet ligy
- 15:30 FC Košice - MFK Zemplín Michalovce, 11. kolo Niké ligy
- 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina, 11. kolo Niké ligy
- 13:00 Baník Ostrava - FC Hradec Králové, 12. kolo českej ligy
- 15:30 1. FC Slovácko - Sparta Praha, 12. kolo českej ligy
- 18:30 FK Jablonec - Dukla Praha, 12. kolo českej ligy
- 15:00 Tottenham Hotspur - Aston Villa, 8. kolo Premier League
- 17:30 FC Liverpool - Manchester United, 8. kolo Premier League
- 15:30 SC Freiburg - Eintracht Frankfurt, 7. kolo Bundesligy
- 17:30 FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim, 7. kolo Bundesligy
- 15:00 RC Lens - FC Paríž, 8. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Lorient - Stade Brest, 8. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Toulouse - FC Metz, 8. kolo Ligue 1
- 17:15 Stade Rennes - AJ Auxerre, 8. kolo Ligue 1
- 20:45 FC Nantes - OSC Lille, 8. kolo Ligue 1
- 12:30 AC Como - Juventus Turín, 7. kolo Serie A
- 15:00 FC Janov - Parma Calcio, 7. kolo Serie A
- 15:00 Cagliari Calcio - FC Bologna, 7. kolo Serie A
- 18:00 Atalanta Bergamo - Lazio Rím, 7. kolo Serie A
- 20:45 AC Miláno - AC Fiorentina, 7. kolo Serie A
- 14:00 FC Elche - Athletic Bilbao, 9. kolo La Ligy
- 16:15 Celta Vigo - Real Sociedad San Sebastián, 9. kolo La Ligy
- 18:30 UD Levante - Rayo Vallecano, 9. kolo La Ligy
- 21:00 FC Getafe - Real Madrid, 9. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Montréal Canadiens - New York Rangers, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - Minnesota Wild, NHL
- 1:00 St. Louis Blues - Dallas Stars, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Seattle Kraken, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets - Nashville Predators, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Boston Bruins, NHL
- 3:00 Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes, NHL
- 4:00 San José Sharks - Pittsburgh Penguins, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Calgary Flames, NHL
- 18:30 Washington Capitals - Vancouver Canucks, NHL
- 21:00 Detroit Red Wings - Edmonton Oilers, NHL
- 15:30 HK Dukla Trenčín - HK Nitra, 13. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves, 13. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica, 13. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HK Poprad, 13. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice, 13. kolo Tipsport ligy
- 17:00 Vlci Žilina - HKM Zvolen, 13. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno, 16. kolo českej extraligy
- 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice, 16. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, 16. kolo českej extraligy
- 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec, 16. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary, 16. kolo českej extraligy
- 17:00 Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň, 16. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Almaty, Antverpách a Štokholme
- Turnaj WTA v Osake a Ning-po
Cyklistika
- 7:00 6. etapa: Nanning - Nanning (134,3 km), Okolo Kuang-si 2025
Hádzaná
- 14:00 Slovensko - Nórsko, EHF Euro Cup
- 17:00 ŠKP Bratislava - Tatran Prešov, 8. kolo Niké Handball Extraligy
Basketbal
- 18:00 BC Komárno - Spišskí Rytieri, 5. kolo TIPOS SBL
Motorizmus
- 5:00 MotoGP - VC Austrália
- 8:25 záverečný deň 12. podujatia seriálu WRC, Stredoeurópska rely
Formula 1
- 21:00 Veľká cena USA
Stolný tenis
- 13:00 finále ženy, ME družstiev 2025
- 17:00 finále muži, ME družstiev 2025
Športová gymnastika
- 5:00 prvý deň kvalifikácie mužov, MS
Triatlon
- 5:00 elite ženy, finále Svetovej série World Triathlon /účasť SR/
- 8:00 elite muži, finále Svetovej série World Triathlon /účasť SR/
Florbal
- 11:00 Slovensko - Dánsko, Six Nations Floorball Challenge
TV program: nedeľa, 19. október
