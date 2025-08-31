    Matejičkovi tesne ušlo pódium. V olympijskej disciplíne zaliezol rovnaký výsledok ako tretí Čech

    Filip Matejička, archívna snímka.
    Filip Matejička, archívna snímka. (Autor: SHS James)
    TASR|31. aug 2025 o 13:12 (aktualizované 31. aug 2025 o 14:32)
    ShareTweet0

    No o držiteľovi bronzovej medaily rozhodol lepší výsledok českého reprezentanta v semifinále.

    ŽILINA. Slovenský reprezentant Filip Matejička obsadil konečné 4. miesto na domácich ME mládeže v športovom lezení v olympijskej disciplíne lead (obtiažnosť) v kategórii do 19 rokov.

    Matejička zaliezol rovnaký výsledok (42) ako tretí Čech Jan Štipek, no o držiteľovi bronzovej medaily rozhodol lepší výsledok českého reprezentanta v semifinále.

    Zlato získal Luca Nündel z Nemecka, striebornú priečku obsadil Francúz Akyan Etchar.

    „Cesta bola pre mňa ťažko čitateľná. Najskôr som jej nerozumel, potom som ju nejako pochopil. Niečo som si zapamätal a liezlo sa mi lepšie.

    Štvrté miesto na majstrovstvách Európy je super. Je to zatiaľ najlepší výsledok, aký sa mi podaril,“ uviedol Matejička v rozhovore pre SHS James.

    Slovenka Martina Buršíková v kategórii U21 skončila na 5. mieste a zopakovala tak svoj tohtoročný výsledok z ME v disciplíne Boulder a dokázala svoju univerzálnosť.

    „Bola tam veľa zaujímavých krokov, liezli sme aj hlavou dolu, bolo to zaujímavé a napínavé. Celkom som si to užila, bolo to interaktívne,“ uviedla slovenská reprezentantka.

    Ďalšie športy

    Slovenská hokejistka Michaela Hozáková (Výber sveta) po zápase o 5.miesto na Majstrovstvách sveta v parahokeji žien 2025.
    Slovenská hokejistka Michaela Hozáková (Výber sveta) po zápase o 5.miesto na Majstrovstvách sveta v parahokeji žien 2025.
    Parahokejistky chválili atmosféru na MS. Tím so Slovenkami priznáva mierne sklamanie
    dnes 13:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Matejičkovi tesne ušlo pódium. V olympijskej disciplíne zaliezol rovnaký výsledok ako tretí Čech