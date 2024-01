Česi vysmiali Slovákov. Tí si nevzali k srdcu radu Andreja Danka (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Slováci končia opäť vo štvrťfinále

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov ukončili svoju cestu na juniorských majstrovstvách sveta, keď prehrali vo štvrťfinále s Fínskom 3:4 po predĺžení.

Mladí Slováci neukončili čakanie na postup do semifinále MS “dvadsiatok”, naposledy sa dostali medzi najlepšiu štvorku v roku 2015.

Za najlepšieho hráča Slovenska v zápase vyhlásili kapitána Adama Sýkoru. Jeho reakciu si môžete vypočuť v podcaste, rovnako ako aj reakciu trénera Ivana Feneša.

Viac k téme:

Česi nás vysmiali

V úvodnom dueli na turnaji sme ich síce porazili, no nakoniec sa dostali ďalej ako my. Hokejisti Česka si prekvapivo poradili vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v hokeji 2024 do 20 rokov s Kanadou výsledkom 3:2.

Hrdinom duelu bol dvojgólový český útočník Jakub Štancl, ktorý rozhodol o triumfe 11 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času.

Česi tak odplatili súperovi vlaňajšiu finálovú prehru a v semifinále sa stretnú so Spojenými štátmi americkými, ktoré zdolali Lotyšsko 7:2.