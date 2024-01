Kapitán Sýkora: Neviem, či sme prekliati, takúto ranu som nikdy nedostal

Medzi najlepšiu štvoricu sa, napriek vysokým cieľom, neprebojovali. Mrzí to všetkých, lebo verili, že na to mali.

“Je to frustrujúce, je to sklamanie, opakuje sa scenár z minulého roka. My sme sem neprišli len zvládnuť základnú skupinu. Išli sme sem po úspech,” hovoril po ťažkej prehre tréner Ivan Feneš.

“Na chlapcov som hrdý, bola to obrovská partia, poznáme sa odmalička. O to viac ma to mrzí, mohli sme niečo dokázať spolu, ale skončili sme opäť v štvrťfinále v predlžení,” hovoril Adam Sýkora so slzami v očiach.