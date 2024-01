Sýkora potláčal slzy, Gajan bral prehru na seba. Štrbák: Mrzí ma to

Svoju juniorskú púť končí jedna veľmi talentovaná generácia. Sýkora, Mešár, Petrovský, Gajan, Honzek a ďalší si už na šampionáte v tejto vekovej kategórii nezahrajú. Vo štvrťfinále vypadli mimoriadne krutým spôsobom.

Veľká bolesť Na rozdiel od vlaňajška však boli tentoraz súperovi absolútne vyrovnaným protivníkom. Dokonca ukončili zápas s miernou streleckou prevahou. Skóre otvorili len 2 desatiny pred koncom prvej tretiny. V tretej tretine dvakrát vyrovnali, na 2:2 Dvorský a na 3:3 v poslednej minúte pri hre bez brankára Mešár. Ani toto momentum nestačilo. Predĺženie sa skončilo priskoro. Už z prvého útoku krátko po buly rozhodol Lassila. “Je to ten istý pocit ako minulý rok. Nikto to nechcel zažiť znova. Veľmi to bolí,” priznal Servác Petrovský.

Hokejisti ťažko hľadali slová. “Bohužiaľ, veľa toho neviem povedať. Podobná situácia ako minulý rok. Šli sme to predĺženia a nepodarilo sa to,” dodal Štrbák. “Ťažko sa mi hľadajú slová. Mali sme tu super partiu, ale stalo sa nám to isté už druhý rok po sebe,” povedal líder Filip Mešár, ktorý skóroval v závere tretej tretiny. “Vyhrávali sme v zápase, ale aj prehrávali. Chytili sme sa vyrovnávajúcim gólom v závere. Verili sme, že to vyhráme. Vedeli sme na čo máme, ale bohužiaľ sa zopakoval vlaňajší scenár. Šťastena nám nepriala.” VIDEO: Zostrih zo štvrťfinálového zápasu Slovensko - Fínsko

Urobili, čo mohli Prehra mrzí o to viac, že si Slováci verili a videli, že s Fínmi hrajú vyrovnanú partiu. “Bol to veľmi náročný zápas na play-off úrovni. Rozhodovali malé detaily a chyby. Bohužiaľ, dali gól a vyhrali,” zhodnotil Honzek. Podobne sa vyjadril Radivojevič: “Bolo to vyrovnané až do konca, päťdesiat na päťdesiat. Žiaľ, nám to nevyšlo.” Podľa brankára Adama Gajana boli Slováci dokonca lepším tímom: “Neviem, čo mám povedať. Myslím si, že sme boli lepší a prehrali sme.”

Slováci prevýšili Fínov v počte striel na bránku (30:28), dokonca boli disciplinovanejším mužstvom, keďže rozhodcovia za celý zápas vylúčili iba Kukumberga. Severanom sa vyrovnali vo vhadzovaniach. “Urobili sme všetko, čo sme mohli. Bol to play-off zápas, ktorý mal podobný scenár ako zápas pred rokom. Je to pre nás frustrujúce, ale toto je šport, bohužiaľ. Odchádzame z turnaja, končíme, už nie je šanca na nápravu. Všetkých to mrzí,” skonštatoval tréner Ivan Feneš.

Štrbák: Mrzí ma to O postupe Škandinávcov rozhodla jediná chyba. Rozhodli už po 24 sekundách v predĺžení, keď si Lassila obohral Štrbáka a nekrytý sa nemýlil.