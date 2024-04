Barcelona si vylieva zlosť z prehry v El Clásicu na rozhodcovi. Točí sa tu toľko peňazí, vravia (Sportnet podcast)

Špekuluje o tom popredný insider Elliotte Friedman v najnovšej epizóde jeho pravidelnej rubriky "32 Thoughts". Košičan má zmluvu ešte na ďalší rok.

Ak by sa s ním vedenie Montrealu dohodlo už teraz, teda v ročnom predstihu, zvýšilo by to šance, že mu nebudú musieť dať také množstvo peňazí, aké by si zapýtal v lete 2025.

Ak bude pokračovať v zlepšovaní v raketovom tempe, jeho cena rýchlo porastie. Druhý ročník v NHL zakončil ako 20-gólový a 50-bodový hráč.

Futbalisti Realu Madrid majú po El Clasicu titul v španielskej lige na dosah. V nedeľu dokázali v prestížnom súboji na domácej pôde dvakrát zmazať náskok Barcelony a Jude Bellingham im gólom v nadstavení na 3:2 zabezpečil 11-bodový náskok na čele tabuľky.