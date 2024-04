Slafkovskému chystajú novú zmluvu. Očakávam, že mu ju ponúknu, píše uznávaný novinár

Košičan má zmluvu ešte na ďalší rok. Ak by sa s ním vedenie Montrealu dohodlo už teraz, teda v ročnom predstihu, zvýšilo by to šance, že mu nebudú musieť dať také množstvo peňazí, aké by si zapýtal v lete 2025.

Ak bude pokračovať v zlepšovaní v raketovom tempe, jeho cena rýchlo porastie. Druhý ročník v NHL zakončil ako 20-gólový a 50-bodový hráč.