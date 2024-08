Trnava sa do Poľska neprišla brániť. Ružomberok bojuje o historický úspech a zárobok (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

BRATISLAVA. Je pondelok, 12. august, a v tento deň pred šestnástimi rokmi získal Michal Martikán zlatú medailu vo vodnom slalome na OH v Pekingu.

Dnes o 20. hodine a 30. minúte zabojuje Spartak Trnava s poľskou Wislou Krakov o postup do play-off Konferenčnej ligy.

V prvom zápase triumfoval slovenský celok na domácej pôde 3:1. Tréner Michal Gašparík však vraví, že do Poľska sa brániť neprišli: “Neprišli sme sem brániť výsledok. Chceme byť aktívni vpredu, byť nebezpeční a pokúsiť sa streliť gól ako prví.”

O 21. hodine sa zasa začne zápas na chorvátskej pôde medzi Hajdukom Split a Ružomberok. Pod Čebraťom sa prvý duel skončil bezgólovou remízou.

Klub z Liptova sa po tretíkrát v tomto storočí prebojoval do tretieho predkola bojov o pohárovú Európu, no ani raz sa nedostal do play-off. Ako vníma možný úspech stredopoliar Ružomberka Samuel Lavrinčík? Reakciu nájdete v podcaste

Do Los Angeles s minimálne 50 športovcami

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) spolu s Ministerstvom športu a cestovného ruchu SR v stredu bilancoval účinkovanie slovenských športovcov na OH v Paríži.

Prezident Anton Siekel spolu so štátnym tajomníkom Jánom Krišandom informovali aj o cieľoch prehodnotiť systematizáciu financovania jednotlivých športov či dosiahnuť už na nasledujúcich OH v Los Angeles minimálnu výpravu 50 športovcov.