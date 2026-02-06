Víťazom prestupovej zimy je bez debát Manchester City (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
Vitajte kolektív pri epizóde 151, v ktorej sa venujeme hlavne uplynulému prestupovému obdobiu.
Koncom januára oslávil Samko rovných 30 rokov života, pričom okrem tohto jubilea sme v najnovšej epizóde rozoberali aj niekoľko ďalších tém.
V najlepších ligách sveta skončilo zimné prestupové okno, pričom sme sa trošku pozreli na to, ako to skončilo a kto bol v ňom najefektívnejší.
Za nás víťazí Manchester City, ktorý podpísal najmä Semenya a Guehiho, čím si výrazne posilnili ofenzívne aj defenzívne rady.
Rozoberáme aj slovenské prestupy. Zo Žiliny odišiel po rokoch brankár a hviezda Ľubo Belko, ktorý zamieril do nórskeho Viking FK z mesta Stavanger, čo je klub, ktorý v minulom roku získal ligový titul. Samozrejme sme neobišli novú posilu Košíc, ktorou sa koncom okna stal Filip Lichý zo Slovana.
V epizóde vyberáme aj najlepšie Corgoň 10tky, medzi ktoré sa zaradil Franz Straka s jeho hľadaním práce cez LinkedIn či tréner z Ruska, ktorý väčšinu svojej práce diskutoval cez ChatGPT.
VIDEO: 151. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.