Ministerstvo športu chce meniť model financovania a do Brisbane poslať 100 športovcov

Prezident SOŠV Anton Siekel spolu so štátnym tajomníkom Jánom Krišandom informovali aj o cieľoch prehodnotiť systematizáciu financovania jednotlivých športov či dosiahnuť už na nasledujúcich OH v Los Angeles minimálnu výpravu 50 športovcov.

Patrí to k športu, pretože nie každý môže vyhrať, sú na rovnakej štartovacej čiare a chcú dosiahnuť čo najlepší výkon. Mnohí majú medailové ambície, preto mi verte, že ak sa im to nepodarí, nikomu nie je viac ľúto, ako im.

"V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že pred hodnotením sa musíme zamerať na faktor, na základe akých kritérií to budeme robiť. Ak hovoríme o športových výsledkoch, čo je prvé kritérium, ktoré má najradšej každý fanúšik, získali sme iba jednu bronzovú medailu, čo je sklamanie.

Naša výprava bude mať podobné problémy, čo sa týka veľkosti. Chcem, aby sme boli čo najvyššie v počte získaných medailí, prajem to aj každému športovcovi. Pozerajme sa však na to objektívne, nie ako na prípad, ktorý sa stal následkom toho, že sa pred rokom niečo zanedbalo.

Olympijské medaily sú obrovský impulz pre športovcov a mládež, aby hľadali svoje vzory v reálnych podobách a nehľadali ich niekde vo videohrách. Príčiny prečo sa to stalo musíme hľadať roky dozadu. Prečo sme neinvestovali do infraštruktúry skôr?

"Prišli sme s navýšením finančných prostriedkov do fondu na podporu športu, ktorý navýšime minimálne na 60 miliónov eur. Prostriedky pôjdu nielen do infraštruktúry samospráv, ale aj do infraštruktúry národného športového významu a na podporu vrcholových podujatí.

Krišanda zadefinoval už aj konkrétny cieľ, ktorý budú chcieť dosiahnuť o štyri roky na OH v Los Angeles.

"Cieľom je rozprávať sa so zväzmi, identifikovať športovcov, ktorí sú schopní sa zúčastniť na budúcich OH a vytvoriť pre nich čo najoptimálnejšie podmienky. Budeme o tom intenzívne rokovať so SOŠV, ako aj so zväzmi.

Naším cieľom je vypraviť do Los Angeles čo najväčšiu výpravu, možno v počte 50 športovcov, neskôr do Austrálie približne 100 športovcov.

Kolektívne športy sme mali naposledy v Sydney 2000, čiže aj týmto smerom sa budeme uberať, je toho veľa, no myslím si, že sa nám to podarí," dodal Krišanda.