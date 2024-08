Nervák Gattuso vyhodil hviezdu. Ak Ružomberok prekvapí, zarobí státisíce navyše

„Možno sa zdá, že nás delí jeden zápas od play-off…že je to blízko. Ale proti takému súperovi, ešte aj vonku, musíme podať excelentný výkon, aby sa to podarilo,” dodal slovenský futbalista.

Na búrlivú kulisu upozornil aj tréner Splitu Gennaro Gattuso: „Vrátime vám to v Chorvátsku,” vravel Talian.

Lavrinčík zasa chválil tímový výkon v obrane: „Nepúšťali sme ich do vyložených príležitostí. Výborne sme bránili.”

O dvanásť rokov neskôr zasa v treťom predkole bojoval o Európsku ligu so slávnym anglickým celkom z Liverpoolu – Evertonom.

Klub z Liptova sa po tretíkrát v tomto storočí prebojoval do tretieho predkola bojov o pohárovú Európu.

Ružomberčania mu boli ako vyrovnaným súperom, no na postup to nestačilo (0:1, 0:1). „Boli to trénerské šachy,” opisoval dva cenné zápasy kouč Norbert Hrnčár.

Vtedy skončil Ružomberok v pohárovej Európe ako posledný slovenský zástupca. „Pre chalanov to boli dva perfektné zápasy,” dodal vtedajší tréner.