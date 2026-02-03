Sú ešte vstupenky na zápasy slovenských hokejistov? Navštívte ZOH a podporte športovcov

Zimné olympijské hry sú neodmysliteľnou súčasťou života športových fanúšikov. Množstvo Slovákov plánuje vycestovať do Talianska a pozrieť si krajanov aj zahraničné hviezdy v rôznych disciplínach. Výnimkou nie sú ani blížiace sa hry v Miláne a Cortine.
Niektorí fanúšikovia spod Tatier sú už pripravení, majú zabezpečené ubytovanie a aj kúpené vstupenky. No nie všetci si už stihli zakúpiť lístky na športové podujatia, ktoré ich zaujímajú. Sú vôbec ešte k dispozícii? V akej cenovej rovine sa pohybujú?
Existujú dva oficiálne spôsoby, ako sa dostať na hry a zažiť vzrušenie i epické predstavenie zimných športov. Sú to všeobecné vstupenky a balíčky.
Kúsok od nezabudnuteľného zážitku
Prvá možnosť zahŕňa lístky na všetky športy na oficiálnej webovej stránke ZOH 2026. "Ste len kúsok od nezabudnuteľného zážitku v krásnom severnom Taliansku," píše oficiálny portál hier. Tou druhou je balíček, ktorý má v cene okrem vstupeniek aj luxusné služby, ubytovanie a ďalšie výhody.
Organizátori upozorňujú, aby si záujemcovia kúpili lístky len z oficiálnych zdrojov a nie prostredníctvom tretej strany a priekupníkov. Pokiaľ s takými vstupenkami príde priaznivec na podujatie, môžu mu odmietnuť vstup.
Existujú internetové odkazy, kde si ich môže záujemca zaistiť bezpečne. Ide o dve konkrétne webstránky. Postačí výber disciplíny, ktorú si chcete fanúšik pozrieť naživo. Ideálne by bolo, ak by si stiahol do svojho mobilného telefónu oficiálnu aplikáciu ZOH 2026, kde po prihlásení dostane zakúpené vstupenky.
Po výbere disciplíny sa mu naskytne pohľad na rôzne dni, kedy sa dané podujatie bude konať s popisom, či ide o mužskú, ženskú alebo miešanú udalosť.
Keďže predaj lístkov bol spustený už pomerne dávno, tak nie všade sú dostupné bežné vstupenky - k dispozícii sú len spomenuté balíčky. Ceny sa pohybujú 30 do 750 eur pri normálnych lístkoch. Ak si záujemca vyberie balíček s viacerými doplnkovými službami, tak si priplatí, stáž ho to môže cez 2000 eur.
Kto má záujem vidieť v akcii slovenských hokejistov, tak vstupenky na zápasy s Talianskom, Fínskom a Švédskom stoja od 190 do 500 eur. Väčšinou sú stále voľné len balíčky, nie bežné lístky. Súboj s domácimi už neponúka žiadne voľné vstupenky.
Lístky na ženský slalom už nie sú k dispozícii
Ženský slalom, kde by mala štartovať aj obhajkyňa zlata z Pekingu 2022 Slovenka Petra Vlhová, si už záujemcovia nemôžu pozrieť ani ako aj súčasť balíčka. Ceny boli vo výške od 350 do 2250 eur, no už nie sú k dispozícii.
Biatlonové podujatia, kde budú súťažiť až šiesti Slováci vrátane Jakuba Borguľu, Paulíny Bátovskej Fialkovej či Anastasie Kuzminovej, sú k dispozícii od 50 do do 850 eur.
Organizátori pripomenuli, že športoví nadšenci si nedokážu kúpiť lístky priamo na mieste. Je to preto, lebo 100 percent vstupeniek je digitálnych spolu s menom držiteľa.
Ak niekto pri športovisku ponúkne nejaký lístok, s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o podvod, keďže všetko je viazané na meno.
