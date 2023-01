Návrat Rusov a Bielorusov? Športovci dostali pozvánky na Ázijské hry

Ázijské hry budú na programe od 23. septembra do 8. októbra v čínskom Chang-čou.

"Všetci športovci, bez ohľadu na ich národnosť alebo pas, ktorý vlastnia, by mali mať možnosť štartovať v športových súťažiach," vyhlásila OCA.

KUVAJT, LAUSANNE. Ruskí a bieloruskí športovci budú môcť súťažiť na tohtoročných Ázijských hrách napriek ruskej invázii na Ukrajinu. Vo štvrtok to oznámila Olympijská rada Ázie (OCA).

Pôjdu aj na olympiádu?

MOV vyhlásil už v stredu, že hľadá spôsob, ako by mohli ruskí športovci súťažiť na OH 2024.

"Cesta pre účasť ruských športovcov v medzinárodných súťažiach by mala byť posudzovaná za prísnych podmienok. Pokiaľ nejaký športovec aktívne podporuje vojnu na Ukrajine, hrozilo by mu vylúčenie z OH 2024 v Paríži," informoval MOV po stredajšom zasadnutí exekutívy.

Na podujatí v Číne je možné získať v niektorých športoch olympijskú miestenku, účasť tak otvára športovcom cesta aj na olympiádu v Paríži.