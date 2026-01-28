Na známke k ZOH je úspešný krasokorčuliar Divín. Lintner: Poteší zberateľov aj verejnosť

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), Slovenský paralympijský výbor (SPV), Národná banka Slovenska (NBS) a Slovenská pošta v stredu predstavili príležitostné poštové známky a súbor slovenských obehových euromincí súvisiacich so ZOH a ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo 2026.
Na známke k ZOH je zobrazený Karol Divín, slovenský krasokorčuliar, ktorý získal striebornú medailu na ZOH 1960, bol dvojnásobným majstrom Európy, strieborným a bronzovým medailistom z MS aj z ME a jedenásťnásobným majstrom Československa.
Známka k ZPH zase zobrazuje slovenských reprezentantov v curlingu na vozíku.
Džentlmen Karol Divín
„Pripravili sme pre zberateľov, ale aj pre všetkých priaznivcov športu, umenia a peňazí špecifické darčeky.
Na známke je zobrazený prvý slovenský športovec, ktorý nás preslávil na ZOH, bratislavský rodák, náš priateľ, džentlmen Karol Divín, ktorý, bohužiaľ, nie je medzi nami.
Preto veríme, že tradícia dobrých džentlmenských krasokorčuliarov bude pokračovať. Nedávno sme si pripomínali Ondreja Nepelu a štátne vyznamenania dostal Jozef Sabovčík.
Tešíme sa, že na týchto ZOH nás bude reprezentovať mladý Adam Hagara, ktorý má schopnosti pokračovať v šľapajách svojich predchodcov,“ povedal na úvod čestný prezident SOŠV František Chmelár.
Okrem známok predstavili aj pečiatky, ktoré pre ZOH zobrazujú lyžiara a pre ZPH snoubordistu. Zatiaľ čo na obálke k ZOH figuruje hokejista, obálka aj nálepný list pre ZPH sú venované paraalpskému lyžovaniu.
Na nálepnom liste venovanému ZOH je zobrazená biatlonistka inšpirovaná úspechmi Anastasie Kuzminovej a sestier Paulíny a Ivony Fialkových.
Slovensko patrí medzi veľmoci
„Naša spolupráca trvá významný čas a od vzniku SR pravidelne vydávame známku pri príležitosti olympijských hier. Sú to krásne diela. Slovensko patrí medzi veľmoci, pokiaľ ide o tvorbu známok,“ doplnil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Autorom známok, obálok, pečiatok a nálepných listov je grafik, tvorca poštových známok a umelec Karol Felix.
„Robím známky už dlhé roky, rôzneho charakteru, a šport je pre mňa vždy špeciálna výzva, pretože je to naozaj výzva, zachytiť pohyb a krásu športu. Mám k športu silný vzťah, takže vždy sa poteším, keď dostanem od Slovenskej pošty možnosť niečo stvárniť. A olympiáda je pre športovca najviac.
Obidve známky som robil s radosťou. Pri výbere motívov som nemal voľnosť, tam rozhodujú SOŠV a SPV, ich predstavy sa snažím rešpektovať. Pri obálkach a pečiatkach som už voľnosť mal, bola to pre mňa zábava. Pevne verím, že to cítiť aj z tých známok a budú sa niekomu páčiť,“ povedal Felix pre TASR.
Výber motívov je inšpirovaný úspešnými športovcami aj nádejou na budúce úspechy. „Pri paralympijskej známke išlo o to, ktorý šport sa bude zobrazovať. Šport sa vyberá po konzultácii so SPV a jeho predsedom pánom Jánom Riapošom podľa toho, ktorý šport má šancu zabodovať.
Rozhodli sa pre paralympijský curling, pretože naši reprezentanti mali výborné výsledky na uplynulej paralympiáde a aj tento rok sú favoritmi na dobré umiestnenie. Na obálku som vyberal motív inšpirovaný lyžiarkou Alexandrou Rexovou, ktorá je tiež naším želiezkom v ohni na paralympiáde.
Na pečiatke je snoubording, pretože po viacerých rokoch sme sa kvalifikovali v tejto disciplíne. Pokiaľ ide o ZOH, SOŠV chcel, aby tam bol Karol Divín ako prvý úspešný priekopník na ZOH. Musel som pracovať s dobovými fotkami, niečo si domyslieť a išlo mi o to, urobiť čistú známku, ktorá zobrazuje eleganciu, ktorou Karol vynikal na ľade,“ priblížil autor.
Člen bankovej rady NBS Dušan Jurčák predstavil súbor slovenských obehových euromincí. Tie zobrazujú Milánsky dóm so snehovými vločkami v piatich olympijských farbách a vizuálom Dolomitov, ako aj lyžiara zdolávajúceho trať s panorámou Dolomitov, znakom SOŠV a Mincovne Kremnica.
Medzi hosťami, ktorí si prišli pozrieť predmety k blížiacim sa ZOH a ZPH, bol aj hokejový majster sveta z roku 2002 Richard Lintner.
Lintner: Je to pekná tradícia
„Teší ma, že tradícia je zachovaná, či už v známkach alebo minciach. Je to pekná tradícia a verím, že poteší zberateľov aj verejnosť. Ako malý chlapec som zbieral známky, takže počas dnešnej prezentácie som si aj pospomínal.
Známka, ktorá znázorňuje nášho bývalého známeho krasokorčuliara je pekná, ale ešte o čosi viac ma zaujala známka súvisiaca s paralympiádou, kde sú naši paralympionici v curlingu pekne znázornení. Myslím, že tá známka je veľmi vydarená,“ uviedol Lintner pre TASR.