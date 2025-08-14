Pokúsia sa o rekord. V Košiciach otvoria najmodernejší plavecký komplex na Slovensku

Vizualizácia Národného olympijského centra plaveckých športov v Košiciach
Vizualizácia Národného olympijského centra plaveckých športov v Košiciach (Autor: Mesto Košice)
TASR|14. aug 2025 o 19:27
Výzvou bude nepretržitá plavecká 24-hodinovka.

KOŠICE. Na otvorení Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE) sa účastníci pokúsia o zápis do Knihy slovenských rekordov.

Najmodernejší plavecký komplex na Slovensku slávnostne otvoria v sobotu 30. augusta (o 18.00 h) a súčasťou programu bude aj snaha o nepretržitú plaveckú 24-hodinovku.

Okrem výzvy dosiahnuť spoločne rekord čaká na návštevníkov aj kultúrny program – koncert, tanečné vystúpenie, darčeky a prekvapenia od partnerov podujatia.

Počas večera budú môcť záujemcovia využiť aj 24-hodinový bezplatný vstup do fitnes centra alebo si vyskúšať relax v novom wellness centre za symbolické vstupné.

