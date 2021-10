Kontumácia? Tresty? Pokuty? Najviac na to doplatili fanúšikovia, vraví Vittek

"Toto sú nechutnosti. Idiotizmus v priamom prenose. To je neuveriteľné," hľadal slová komentátor TV Dajto Andrej Zvolenský.

Polícia rozohnala divákov späť na tribúny, no situácia sa neupokojila. Záchranári museli spred sektora hostí odviezť fanúšika Trnavy na nosidlách. "Bolo tam viacero zranených na jednej i druhej strane," rozprával komentátor.

"Ako chceme dostať ľudí na štadióny, keď sa tam potom toto deje? Tieto zábery nepatria do televízie. Z reklamy na futbal tu máme hrôzu," vravel spolukomentátor Marek Sapara, bývalý hráč a donedávna asistent trénera Ružomberka.

"Teraz ide o útoky na ľudí, jednoznačne musí prísť k vyprataniu toho sektora. Veď to je hazardovanie so zdravím obyčajných ľudí, ktorí si prišli pozrieť futbal," pokračoval.

Do debát sa zapájal aj bývalý slovenský reprezentant Martin Škrtel, hráč Spartaka Trnava zažil prvé slovenské derby.

Emócie beriem. Nech sú vášne. Nech padajú góly. Nech sa na konci jedni tešia a druhí smútia. Tak to má byť. Ale dnes prehral futbal," zhodnotil v priamom prenose bývalý slovenský reprezentant Sapara.

"Zamýšľam sa, kde sa podel ľudský rešpekt. Niektorí už dnes nemajú žiadny rešpekt nielen voči iným ľuďom, ale ani pred bezpečnostnými zložkami či autoritami. To, čo vidíme, je len čistý vandalizmus, ktorý sa cez futbal dostáva medzi ľudí.

"Udialo sa, čo sa udiať nemalo. Bola to veľmi zlá reklama pre slovenský futbal. Mali sme celý týždeň ospevovať derby, hráčov, zápas. Teraz budeme celý týždeň hľadať vinníka," povedal v televíznom štúdiu niekdajší útočník Róbert Vittek.

Hral sa rizikový zápas a práve ona mala zabezpečiť poriadok a bezpečnosť pre fanúšikov, ktorí si prišli pozrieť futbal. A to sa nestalo. Pyrotechnika na štadióne nemala čo robiť a videli sme ju na oboch stranách," komentoval Vittek.

"Je viacero faktorov, pre ktoré sa nedohralo. V prvom rade sú to ľudia, ktorí na štadión nepatria. Máme s nimi dlhodobý problém, ktorý nevyriešil ani kamerový systém, ani usporiadateľská služba.

Do sektoru údajne vhodili červeno-čierne dymovnice, ďalšiu pyrotechniku a kamene.

Bývalý dlhoročný hráč Slovana mal s fanúšikmi svoje skúsenosti. "Zažil som už situáciu, že som ako aktívny hráč musel ísť požiadať fanúšikov belasých, aby opustili sektor, lebo by sme nemohli dohrať zápas.

Ale nezažil som, aby počas zápasu vtrhli na ihrisko. To som videl možno niekde v televízii, ale nikdy nie na našich trávnikoch," dodal.

Zápas sa dohrá za zeleným stolom, riešiť ho bude disciplinárna komisia. Hrozí kontumácia stretnutia i vysoké tresty a finančné pokuty.

"Najviac na to však doplatili ľudia, ktorí majú radi futbal, či ho už sledovali na tribúne či v televízii. Futbal sa robí pre fanúšikov a keď sa na ňom budú diať takéto veci, ľudia naň chodiť nebudú. Aj tento nechutný zážitok opäť mnohých odradí od futbalu. Bude to len a len zlé so slovenským futbalom," zakončil Vittek.