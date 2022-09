Španielska konzistencia nepozná hranice. Je za tým množstvo úsilia, tvrdí tréner

BERLÍN. Španielski basketbalisti sa dostali po jedenásty raz v sérii do semifinále ME v basketbale. Naposledy sa do najlepšej štvorky turnaja neprebojovali v roku 1997. Španieli vtedy podľahli vo štvrťfinále Rusku.

V dueli o postup do semifinále tohtoročného šampionátu zdolali Fínov 100:90.

Po tom, ako Španielsko v druhej polovici úvodnej štvrtiny nestíhalo s jednoduchou a rýchlou hrou súpera, prehrávalo už na začiatku druhej desaťminútovky o pätnásť bodov.