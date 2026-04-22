Nowitzki či Birdová. Do Siene Slávy FIBA pribudlo osem nových členov

Dirk Nowitzki
TASR|22. apr 2026 o 11:03
Prijali sedem bývalých hráčov a jedného trénera.

Sieň slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) sa rozrástla o osem nových členov.

Počas žrebu tohtoročných majstrovstiev sveta žien sa slávnostného honoru dočkali okrem iného Nemec Dirk Nowitzki alebo Američanka Sue Birdová. Celkovo prijali sedem bývalých hráčov a jedného trénera.

Spolu s nimi sa novými členmi Siene Slávy FIBA stali Francúzka Celine Dumercová, Mozambičanka Clarisse Machanguanová, Čiľanka Ismenia Pauchardová, Turek Hedo Türkoglu, Číňan Wang Č'-č' a poľský tréner Ludwik Mietta-Mikolajewicz.

„Sieň slávy FIBA vzdáva hold tým, ktorí túto hru vytvorili a tým, ktorí vynikli na ihrisku. Celkovo má už 208 členov a zastúpenie zo 46 krajín,“ vyjadril sa generálny sekretár FIBA Andreas Zagklis počas slávnostného galaprogramu. Informácie priniesla agentúra AFP.

