VIDEO: Vyzeral, že je v bezvedomí. Wembanyama po hrozivom páde utrpel otras mozgu

Basketbalista San Antonia Spurs Victor Wembanyama nedohral druhý zápas play-off zámorskej NBA proti Portlandu Trail Blazers pre otras mozgu.
Reprezentant Francúzska a jedna z hviezd súťaže musí absolvovať sériu vyšetrení, ktoré poskytnú viac informácií o jeho zdravotnom stave a možný návrat na palubovky.
Dvadsaťdvaročný Francúz po faule Jruea Holidaya nekontrolovateľne spadol na tvár počas druhej štvrtiny a napokon sa do stretnutia nevrátil.
Prvotné vyšetrenia priniesli informácie o otrase mozgu, čo potvrdil na pozápasovej tlačovej konferencii aj kouč Spurs Mitch Johnson: „Je v protokole, teraz tak vykonáme potrebné a nutné kroky. Je to ťažké, protokol však musí dodržiavať každý hráč.“
Podľa pravidiel súťaže sa Wembanyama nemôže najbližších 48 hodín vrátiť k plnohodnotnej fyzickej aktivite.
Ako uviedol zámorský novinár Shams Charania na sociálnych sieťach, tak samotný hráč musí prejsť sériu testov v koordinácii s ligovým protokolom, aby dostal povolenie opäť nastúpiť. Priemerná absencia v NBA je pri takomto druhu zranenia 7-10 dní.
Wembanyama je jedna z kľúčových postáv v zostave Spurs, pred druhým stretnutím v play off sérii s Portlandom získal ocenenie pre najlepšieho defenzívneho hráča súťaže. Okrem toho je v užšom výbere na cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP).