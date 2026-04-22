VIDEO: Vyzeral, že je v bezvedomí. Wembanyama po hrozivom páde utrpel otras mozgu

Victor Wembanyama (Autor: TASR/AP)
TASR|22. apr 2026 o 10:25
Hviezda San Antonia nekontrolovane spadla priamo na tvár.

Basketbalista San Antonia Spurs Victor Wembanyama nedohral druhý zápas play-off zámorskej NBA proti Portlandu Trail Blazers pre otras mozgu.

Reprezentant Francúzska a jedna z hviezd súťaže musí absolvovať sériu vyšetrení, ktoré poskytnú viac informácií o jeho zdravotnom stave a možný návrat na palubovky.

Dvadsaťdvaročný Francúz po faule Jruea Holidaya nekontrolovateľne spadol na tvár počas druhej štvrtiny a napokon sa do stretnutia nevrátil.

Prvotné vyšetrenia priniesli informácie o otrase mozgu, čo potvrdil na pozápasovej tlačovej konferencii aj kouč Spurs Mitch Johnson: „Je v protokole, teraz tak vykonáme potrebné a nutné kroky. Je to ťažké, protokol však musí dodržiavať každý hráč.“

VIDEO: Zranenie Victora Wembanyamu

Podľa pravidiel súťaže sa Wembanyama nemôže najbližších 48 hodín vrátiť k plnohodnotnej fyzickej aktivite.

Ako uviedol zámorský novinár Shams Charania na sociálnych sieťach, tak samotný hráč musí prejsť sériu testov v koordinácii s ligovým protokolom, aby dostal povolenie opäť nastúpiť. Priemerná absencia v NBA je pri takomto druhu zranenia 7-10 dní.

Wembanyama je jedna z kľúčových postáv v zostave Spurs, pred druhým stretnutím v play off sérii s Portlandom získal ocenenie pre najlepšieho defenzívneho hráča súťaže. Okrem toho je v užšom výbere na cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP).

Pavúk play-off NBA

    MS v basketbale poznajú ďalšie dejiská, budú sa konať v Japonsku a Francúzsku
