Ružomberok ovládol druhý finálový duel. Boj o titul zostáva otvorený

Tipos extraliga žien - 2. zápas finále
MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky 82:59 (39:29)
Ružomberok: Jackovecová 22, Smithová 11, Šedivá 7, Kraislová 5, Andělová 2 (Mikovčáková 14, Kaľjužná 9, Ďuratná 5, Štefančová 3, Oravcová a Živaljevičová po 2)
Piešťany: Buknová 12, Farcyová 10, Kozáková 9, Moravčíková 5, Herminjardová 2 (Jakubčeková 9, Erdélyiová a Szmereková po 6, Ilončiaková a Vandlíková 0)
TH: 20/15 - 19/15, fauly: 21 - 20, trojky: 7 - 6
Rozhodovali: Kúkelčík, Šarišský, Turčin
Štvrtiny: 15:12, 24:17, 18:7, 25:23
Diváci: 1030
/stav série: 1:1/
Stav finálovej série o víťaza Tipos extraligy žien (EXZ) v sezóne 2025/2026 medzi basketbalistkami MBK Ružomberok a Piešťanskými Čajkami je po dvoch stretnutiach vyrovnaný - 1:1.
Aj v druhom súboji uspel domáci celok, „Ruža“ si poradila s úradujúcim majstrom výsledkom 82:59. Séria hraná na tri víťazné zápasy pokračuje v sobotu 25. apríla o 19.00 h v piešťanskej Diplomat aréne.
Ružomberok udrel silou a disciplínou
Domáce si vybudovali náskok, od vyrovnanej bitky k dvojcifernému vedeniu
Ružomberok nastúpil podľa očakávania s veľkým tlakom a Piešťany dostával do ťažkých streleckých pozícií. Sily sa však rýchlo vyrovnali a finálová séria pokračovala v scenári z prvého zápasu.
Z oboch strán tak bolo vidieť veľkú bojovnosť a nasadenie, priaznivejší stav si v prvej štvrtine držal domáci celok. Tímy sa primárne spoliehali na hru v podkošovom priestore, „Ruža“ vyhrala napokon úvodnú 10-minútovku 15:12.
V druhej časti pokračovala vyrovnaná bitka, ale postupne sa domáci kolektív skrz lepšie herné riešenia dostával do prvého výraznejšieho bodového trháku.
Čajky museli takticky reagovať, no necelé tri minúty pred polčasovou prestávkou prehrávali už dvojciferným rozdielom - 22:33. Na prvý polčas sa tak išlo za stavu 39:29 z domáceho pohľadu.
Po prestávke už dominancia „Ruže“, finálová séria je vyrovnaná
Kontaktná hra pokračovala aj po prestávke. Hosťujúci celok vstúpil do diania s cieľom zdramatizovať priebeh stretnutia, ale strelecké možnosti premieňal hlavne Ružomberok a získaval čoraz pevnejšiu pôdu z pohľadu víťazných šancí.
Piešťany sa naopak herne rozsypali a najmä po bodovej stránke výrazne zaostávali. Ukázalo sa to aj na skóre pred záverečnou 10-minútovkou - 36:57.
V štvrtej štvrtine stačilo Ružomberku kontrolovať dianie na palubovke, výrazný náskok ho napokon doviedol k prvému finálovému bodu a vyrovnaniu stavu série o majstra Slovenska.
Hlasy po zápase
Juraj Suja, tréner Ružomberka: „Som šťastný, hrdý a rád, že sme vyrovnali stav finálovej série na 1:1. Dievčatá si to plne zaslúžili a taktiež títo fantastickí ľudia v hale, pretože nám neskutočným spôsobom pomohli. Je to naše spoločné víťazstvo. Vybojovali sme si ďalší zápas v Koniarni, to je na tom najcennejšie.“
Diana Mikovčáková, hráčka Ružomberka: „Zápas hodnotím veľmi pozitívne. Myslím si, že ešte stále sú tam maličkosti, ktoré sa môžu doladiť. Nastúpili sme s veľmi dobrou energiou, agresivitou a hrali sme hlavne kolektívne, čo sa mi páčilo.“
Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Myslím si, že sme mali ešte celkom dobrý štart. Začiatok bol koncentrovaný. Postupom času sme začali upadať, agresivita bola obrovská po celých 40 minút a mali sme problém sa s tým vyrovnať. Hlavne, keď sme nevedeli trafiť v útoku, tak sa začali kopiť chyby v obrane. Je to spojená nádoba. Netreba to však obšírnejšie rozoberať. Je to finále, je to séria a je v nej stav 1:1. Ideme ďalej.“
Hana Jakubčeková, hráčka Piešťan: „Som toho názoru, že zápas sme prehrali v situáciách jedna na jedna, hlavne v defenzívnej činnosti. V útoku, keď sme sa niečo rozhodli urobiť, tak sme to mali dotiahnuť do konca a byť dôslednejšie. Bohužiaľ, ani úspešnosť streľby nebola taká, ako v predošlom zápase. Nevedeli sme tak dobre čítať ich obranu a využiť to.“