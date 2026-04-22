MS v basketbale poznajú ďalšie dejiská, budú sa konať v Japonsku a Francúzsku

Ilustračná snímka (Autor: TASR)
TASR|22. apr 2026 o 13:49
Rozhodlo o tom predstavenstvo Medzinárodnej basketbalovej federácie.

Predstavenstvo Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) rozhodlo o organizátoroch záverečných turnajoch majstrovstiev sveta žien a mužov.

V roku 2030 sa stretne ženská elita v Japonsku a o rok neskôr sa predstavia najlepšie mužské tímy vo Francúzsku.

„FIBA rozhodla, že ponuky Japonskej a Francúzskej basketbalovej asociácie spĺňajú náročné požiadavky od hostiteľa majstrovstiev sveta a týmto krokom berú na seba veľkú zodpovednosť.

Obe krajiny milujú basketbal, sú populárnymi destináciami z pohľadu fanúšikov, hráčov a partnerov,“ vyjadril sa v tlačovej správe generálny sekretár FIBA Andreas Zagklis.

Tokio sa zhostí záverečného turnaja žien v termíne od 26. novembra do 8. decembra 2030.

Vo Francúzsku sa rozohrajú súboje od 29. augusta do 14. septembra 2031 v Lille, Lyone a Paríži. Záverečná fáza mužského turnaja bude výhradne v Paríži. Obe krajiny v nedávnej minulosti organizovali letné olympijské hry.

