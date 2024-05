Výkon zo skupiny zopakovať nedokázali. Slováci sa so šampionátom rozlúčili prehrou

Ivan Hricko, tréner SR: "My sme začali dobre, prvú tretinu sme odmakali a jediné, čo nám chýbalo, boli sily. Všetky tri góly, ktoré padli do našej siete, boli po individuálnych chybách. Tomu sa ale nedá čudovať – my sme celý turnaj odohrali s ôsmimi resp. deviatimi hráčmi v poli. Tým je povedané všetko a musím opäť chalanom iba poďakovať, že šampionát zvládli a splnili hlavný cieľ, ktorým bola záchrana v áčku. Klobúk dolu."

Miroslav Dráb, generálny manažér reprezentácie: "Cieľ sme splnili a to je hlavné. Treba zdôrazniť, že v tejto sezóne sme mali dva vrcholy – najskôr v októbri postup z B-skupiny v Astane a o pol roka sme už museli hrať s najlepšími mužstvami v A-skupine. Teraz čaká chalanov voľno, lebo každý si potrebuje oddýchnuť, byť s rodinou a vynahradiť jej svoju neprítomnosť doma. Prípravu na ďalší šampionát, ktorý by sa mal konať o rok v máji, začneme v Dolnom Kubíne 20. augusta."