Snažili sa zachrániť situáciu. Oktagon MMA reaguje na problémy s prenosom FNC 3

Bolo jasné, že to nebude bezchybné a niektorí ľudia nám to budú klásť za vinu, ale my sme chceli hlavne pomôcť a urobili sme pre to maximum toho, čo sme mohli.

Prenos a jeho vybavenie sa v normálnom stave pripravuje týždne, ale my sme to zvládli počas necelej hodiny.

Preto sme aj dopredu upozorňovali na to, že to nebude jednoduché, a že budú problémy, ale nikto iný nedokázal pomôcť situáciu lepšie vyriešiť. A to je to jediné, o čo nám išlo," uviedla organizácia Oktagon MMA vo svojom stanovisku.