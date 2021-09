Tarkovič sa chytal za hlavu, Slováci premárnili v Slovinsku veľa šancí

Záver polčasu nezvládli

Bol to piaty reprezentačný gól Boženíka, v sedemnástom zápase. Tréner Štefan Tarkovič od radosti zaťal päste a oblízal si ústa. Vzápätí sa chytal za hlavu, keď mal veľkú šancu aj Ivan Schranz. Nastrelil však iba žrď.

"Samozrejme, šanca to bola veľká, mrzí ma, že som ju nepremenil, zápas by sa možno zlomil. Marek Hamšík mi to výborne pripravil, žiaľ trafil som to vonkajškom, nie ideálne a trafil som žrď," opisoval Schranz pre RTVS.