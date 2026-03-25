Koľko bude fanúšikov Kosova na zápase proti Slovensku? Zväz vysvetľuje situáciu

V súvislosti s medializovanými a neoverenými správami zo zahraničných médií o tom, že na semifinálovom zápase baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo (štvrtok 26. marca o 20.45 h na NFŠ v Bratislave) bude viac ako 50% fanúšikov hostí, poskytol Slovenský futbalový zväz (SFZ) oficiálne vyjadrenie.
TASR ho uvádza v plnom znení bez redakčných úprav.
„V rámci predaja boli použité všetky možné geoobmedzenia, ktoré sme mali k dispozícii. Vieme o tom, že medzi držiteľmi vstupeniek v domácich sektoroch je niekoľko stoviek mien s balkánskymi priezviskami.
Môže však ísť o ľudí, ktorí majú pasy štátov EÚ vrátane toho slovenského. Futbalová federácia Kosova dostala k dispozícii presne podľa reglementov UEFA 1000 vstupeniek do sektora hostí a 300 vstupeniek 1. kategórie.
Pri každom turnikete bude kontrola dokladov a ich porovnanie s menami uvedenými pri kúpe vstupeniek.
V prípade zistenia, že ide o držiteľov kosovského pasu, ktorých organizátori nevyhodnotia ako rizikových (tým môže byť v zmysle našich predpisov odopretý vstup na štadión) bude im ponúknutá z bezpečnostných dôvodov relokácia do pripraveného sektora pre tento účel, kde by mali byť iba fanúšikovia hostí. Všetky prípady však budú vyhodnocované individuálne - cieľom je čo najlepší komfort pre všetkých návštevníkov zápasu bez rozdielu.
Kontinuálne komunikujeme so zástupcami kosovskej futbalovej federácie aj s UEFA. Náš bezpečnostný manažér, ktorý je aj safety officerom UEFA, v minulosti školil bezpečnostného manažéra kosovskej federácie. V rámci manažmentu divákov budeme uplatňovať všetky overené postupy.
Pevne veríme, že všetci fanúšikovia prišli na zápas kvôli futbalu. V prípade, že zistia vo svojom sektore akúkoľvek aktivitu, ktorá by mohla narušiť bezpečnosť odporúčame aby bez váhania kontaktovali organizátorov, ktorí budú k dispozícii v potrebnom počte aby akýmkoľvek prípadným neprístojnostiam zabránili.
Podľa nám dostupných informácií nepredstavujú fanúšikovia Kosova výrazné bezpečnostné riziko a nie sú s nimi problémy.“