Slovenské volejbalistky mieria na ME s cieľom postúpiť zo skupiny: Každý bod bude dôležitý

Po takmer mesačnej príprave v domácich podmienkach čaká slovenskú ženskú volejbalovú reprezentáciu vrchol tohtoročnej sezóny, majstrovstvá Európy v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku (21. augusta - 6. septembra).
Cieľom zvereniek trénera Martina Volpiniho bude pretaviť dobré výsledky z prípravy aj do týchto duelov a minimálne postúpiť zo skupinovej fázy.
Mesiac prípravy, dva víťazstvá
„Máme za sebou mesiac, počas ktorého sme odohrali stretnutia so Slovinskom a Španielskom. Oproti prvej časti prípravy sme sa snažili zmeniť niektoré veci. V našej hre sa to ukázalo, z čoho som šťastný a preto to budeme chcieť ukázať aj na ME.
Každým dňom sme sa zlepšovali a sme pripravení na prvý duel s Francúzskom. Každý súper v skupine má svoju silu, tiež musíme pracovať s programom zápasov. Každý bod bude dôležitý,“ uviedol pre TASR pred začiatkom turnaja tréner Sloveniek Martino Volpini.
Jeho zverenkyne odohrali pred európskym šampionátom štyri prípravné duely, zaknihovali v nich dve víťazstvá nad Španielskom, a so Slovinskom uhrali remízu a prehru.
„Príprava bola intenzívna, od prvého tréningu sme mali hlavu nastavenú na ME. Verím, že sme to využili naplno, zamakali sme a herne sme sa posunuli v tých veciach, ktoré bolo potrebné zlepšiť pred ME. Zápasy nám ukázali, že si určite musíme pomôcť servisom a tiež musíme eliminovať chyby v našej hre.
Súperi, proti ktorým budeme hrať, totiž nebudú tak chybovať. My si môžeme pomôcť, pretože zostaneme trpezlivé a počkáme si na našu šancu získať bod. Nemôžeme byť zbytočne zbrklé, ale zároveň musíme byť odvážne,“ prezradila svoje dojmy z uplynulých týždňov smečiarka Karolína Fričová.
VIDEO: Karolína Fričová
Skupina plná výziev
Volejbalistky Slovenska sa štvrtýkrát po sebe predstavia medzi európskou elitou, celkovo to bude siedma účasť v ére samostatnosti.
Do záverečnej nominácie sa napokon nedostala univerzálka Nina Dreisigová, ktorá má za sebou zranenie.
„Nina sa počas tohto leta vracala po zranení. Chcem, aby mala dostatok času na tréning a aby sa mohla dostať do dobrej fyzickej kondície pred začiatkom klubovej sezóny. Čaká ju veľmi dôležitá sezóna v kvalitnom tíme a bude hrať aj Ligu majstrov.
Myslím si preto, že pre ňu je teraz najlepším riešením zostať, mať dostatok času na prípravu a pracovať na svojej kondícii,“ vysvetlil Volpini pre oficiálnu stránku Slovenskej volejbalovej federácie.
VIDEO: M. Matušov
Postup zo skupiny ako minimum
Slovenky sa počas leta predstavili v Európskej lige, v ktorej sa napokon umiestnili na štvrtej pozícii a týmto výsledkom si vybojovali účasť na ME 2028.
Na tohtoročnom záverečnom turnaji sa reprezentačný tím predstaví vo švédskom Göteborgu, postupne si v rámci D-skupiny zmeria sily s Francúzskom, domácou reprezentáciou, Chorvátskom, Talianskom a Čiernou Horou.
Do osemfinále postupujú tímy na prvých štyroch miestach. „Veľa sa hovorí o postupe zo skupiny.
S týmto by som bola spokojná a veľmi rada, keby sa nám to podarilo. Hlavne chcem, aby sme každá z nás odchádzali z ME s pocitom, že sme tam odovzdali všetko, čo v nás bolo a neľutovali niektoré momenty v zápasoch,“ dodala Fričová.