Švédska líderka vytvorila nový rekord európskych šampionátov. Zažiarila už proti Slovensku

Isabelle Haaková.
Isabelle Haaková. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)
ČTK|26. aug 2026 o 12:21
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Proti Chorvátsku si pripísala 52 bodov.

Švédska volejbalistka Isabelle Haaková si v utorkovom zápase proti Chorvátsku pripísala 52 bodov a postarala sa o nový rekord európskych šampionátov.

Dvadsaťsedemročná hráčka bola držiteľkou aj predchádzajúceho maxima, pred piatimi rokmi zaznamenala proti Fínsku o desať bodov menej.

Švédky v Göteborgu dokázali otočiť nepriaznivý stav po dvoch setoch a zdolali Chorvátsko 3:2.

Haaková v rozhodujúcom tajbrejku, ktorý sa skončil víťazstvom domáceho tímu 23:21, bodovala podľa webovej stránky turnaja štrnásťkrát.

Na tohtoročnom šampionáte už zažiarila 38 bodmi v zápase proti Slovensku. České reprezentantky nastúpia v pondelkovom osemfinále ME v Brne proti súperovi práve z göteborskej skupiny D, ktorým môže byť aj Švédsko.

To je zatiaľ v tabuľke tretie za Talianskom a Francúzskom.

Tabuľka skupiny D

Volejbal

Volejbal

    Isabelle Haaková.
    Isabelle Haaková.
    Švédska líderka vytvorila nový rekord európskych šampionátov. Zažiarila už proti Slovensku
    dnes 12:21
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