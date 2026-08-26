Švédska líderka vytvorila nový rekord európskych šampionátov. Zažiarila už proti Slovensku

Švédska volejbalistka Isabelle Haaková si v utorkovom zápase proti Chorvátsku pripísala 52 bodov a postarala sa o nový rekord európskych šampionátov.
Dvadsaťsedemročná hráčka bola držiteľkou aj predchádzajúceho maxima, pred piatimi rokmi zaznamenala proti Fínsku o desať bodov menej.
Švédky v Göteborgu dokázali otočiť nepriaznivý stav po dvoch setoch a zdolali Chorvátsko 3:2.
Haaková v rozhodujúcom tajbrejku, ktorý sa skončil víťazstvom domáceho tímu 23:21, bodovala podľa webovej stránky turnaja štrnásťkrát.
Na tohtoročnom šampionáte už zažiarila 38 bodmi v zápase proti Slovensku. České reprezentantky nastúpia v pondelkovom osemfinále ME v Brne proti súperovi práve z göteborskej skupiny D, ktorým môže byť aj Švédsko.
To je zatiaľ v tabuľke tretie za Talianskom a Francúzskom.