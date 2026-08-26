ONLINE: Slovensko - Čierna Hora dnes, ME vo volejbale žien 2026 LIVE (skupina D)

Slovensko a Čierna Hora hrajú dnes piaty zápas skupiny D na ME vo volejbale žien 2026.
Slovenky na šampionáte čakajú na prvé víťazstvo, keď najprv prehrali hladko s Francúzskom 0:3 a aj tesne s domácimi Švédkami 2:3. S Chorvátkami neuspeli rovnako tesne 2:3 na sety a s favorizovaným Talianskom prehrali 0:3.
Volejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Čierna Hora (ME vo volejbale žien 2026, skupina D, streda, výsledky, naživo)
ME - ženy 2026/2027
26.08.2026 o 19:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Čierna Hora
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00. Vítam Vás pri sledovaní dnešného volejbalového zápasu z ME medzi Slovenskom a Čiernou Horou. Naše repezentantky majú na turnaji odohrané štyri zápasy. Na svojom konte majú dva body, ale zvíťaziť sa im ešte nepodarilo. V úvodnom zápase podľahli favorizovanému Francúzsku 0:3. Následne po výbornom výkone podľahli domácemu Švédsku 2:3. Výborne mali rozohraný zápas s Chorvátskom, v ktorom viedli 2:0, ale napokon prehrali 2:3. Posledný zápas odohrali proti Taliankám a prehrali jasne 0:3. Ak chcú naše dievčatá pomýšľať na postup dnes potrebujú zvíťaziť za tri body a dúfať, že Chorvátky už nezvíťazia.