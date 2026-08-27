Historický volejbalový maratón. Set Talianska s Nemeckom priniesol 130 bodov

Momentka zo zápasu Taliansko - Nemecko.
Momentka zo zápasu Taliansko - Nemecko. (Autor: Voleybol Günlüğü)
TASR|27. aug 2026 o 11:05
ShareTweet0

Prednedávnom sa priblížili tejto méte volejbalisti Argentíny a Poľska.

Volejbalisti Talianska a Nemecka sa v prípravnom stretnutí pred majstrovstvami Európy postarali o historicky najdlhší set.

Úvodné dejstvo ich vzájomného duelu prinieslo celkovo 130 bodov, po výsledku 66:64 uspeli v takmer 90-minútovom maratóne Nemci.

Doterajší rekord držal podľa denníku La Sicilia duel v juhokórejskej lige medzi Kal Jambos a Rush&Cash, ktorý sa skončil výsledkom 56:54.

Prednedávnom sa priblížili tejto méte volejbalisti Argentíny a Poľska, jeden zo setov skončil v rámci Ligy národov 50:48.

Prvý set síce v prípravnom stretnutí získalo Nemecko, ale z víťazstva sa po výsledku 3:2 radovalo po viac ako troch hodinách domáce Taliansko.

„V príprave sme chceli odohrať ťažké zápasy, Nemecko bolo v tomto smere vhodne vybraným súperom. Neočakávali sme, že prvý set bude takýto. Oba tímy sa tak trochu tým dostali pod tlak, ale napísali sme históriu.

Nevzdávali sme sa a v momentoch, keď bolo cítiť veľkú únavu, sme boli viac skoncentrovaní a na konci dňa aj zvíťazili,“ uviedol pre portál citynow.it tréner Talianska Ferdinando De Giorgi.

Volejbal

Volejbal

    Momentka zo zápasu Taliansko - Nemecko.
    Momentka zo zápasu Taliansko - Nemecko.
    Historický volejbalový maratón. Set Talianska s Nemeckom priniesol 130 bodov
    dnes 11:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Historický volejbalový maratón. Set Talianska s Nemeckom priniesol 130 bodov