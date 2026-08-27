Historický volejbalový maratón. Set Talianska s Nemeckom priniesol 130 bodov

Volejbalisti Talianska a Nemecka sa v prípravnom stretnutí pred majstrovstvami Európy postarali o historicky najdlhší set.
Úvodné dejstvo ich vzájomného duelu prinieslo celkovo 130 bodov, po výsledku 66:64 uspeli v takmer 90-minútovom maratóne Nemci.
Doterajší rekord držal podľa denníku La Sicilia duel v juhokórejskej lige medzi Kal Jambos a Rush&Cash, ktorý sa skončil výsledkom 56:54.
Prednedávnom sa priblížili tejto méte volejbalisti Argentíny a Poľska, jeden zo setov skončil v rámci Ligy národov 50:48.
Prvý set síce v prípravnom stretnutí získalo Nemecko, ale z víťazstva sa po výsledku 3:2 radovalo po viac ako troch hodinách domáce Taliansko.
„V príprave sme chceli odohrať ťažké zápasy, Nemecko bolo v tomto smere vhodne vybraným súperom. Neočakávali sme, že prvý set bude takýto. Oba tímy sa tak trochu tým dostali pod tlak, ale napísali sme históriu.
Nevzdávali sme sa a v momentoch, keď bolo cítiť veľkú únavu, sme boli viac skoncentrovaní a na konci dňa aj zvíťazili,“ uviedol pre portál citynow.it tréner Talianska Ferdinando De Giorgi.