Slováci boli Američanom vyrovnaným súperom. Dendis: Veľmi som im to prial, sú ako jedna rodina

"Chalani tam nechali všetko a ľudia, ktorí tento zápas na Slovensku pozerali, sú na nich hrdí. Lebo to, čo dokázali hrať s Amerikou, 3:3 a doviesť zápas do predĺženia, je obdivuhodné. Ja som hrdý na každého jedného. Ukázali sme, že sme hokejová rodina," povedal po zápase o bronz tréner Slovenska Martin Dendis.

Podobné pocity zažil aj vlani, keď na lavičke Slovenska tiež obsadil 4. pozíciu. Až 10 hráčov z vlaňajšieho šampionátu mal v tíme aj tento rok. "Teraz nás tento moment neskutočne bolí, lebo sme boli blízko. Ja som to chalanom veľmi prial, boli neskutočný kolektív, sú ako jedna rodina, veľmi si to zaslúžili, ale keď sa za tým neskôr ohliadneme, budeme si vážiť, aký veľký úspech to je pre nás," doplnil Dendis. VIDEO: Zostrih zápasu o bronz Slovensko - USA na MS U18

Na skutočnosť, že Slováci boli Američanom vyrovnaným protivníkom, nadviazal aj kapitán Luka Radivojevič. "Bol to veľmi vyrovnaný zápas, ktorý vyústil až do predĺženia. Bohužiaľ, od bronzu nás delila jedna strela do bránky," povedal.

Aj on si pochvaľoval kolektív: "Mali sme tu veľmi dobrú partiu, sú to skvelí hokejisti a dobrí ľudia. Verím, že v budúcnosti to zopakujeme a dopadne to ešte lepšie." Jednou z ústredných postáv zápasu o bronz v slovenskom tíme bol Michal Svrček, ktorý v závere druhej tretiny strelil dva góly. Slovákov tak poslal do vedenia 2:1.

"Američania boli silný súper, ale myslím si, že sme s nimi hrali vyrovnane celých 60 minút a potom v predĺžení. Vyhrali tento zápas a nás to mrzí," zhodnotil. Aj on však vie, že napriek prehre ide o úspech: "Nepodarilo sa a teraz to mrzí, ale myslím si, že s odstupom času si všetci uvedomíme, čo sme dosiahli. Ale teraz to bolí."

Zápas o bronz mal všetko. Kvalitu, emócie, diskutabilné vylúčenia aj pôsobivé obraty. Favorizovaní Američania viedli po prvej tretine 1:0, ale Michal Svrček v závere druhej tretiny v rozpätí necelých dvoch minút otočil na 2:1. Američania neskôr otočili na 3:2, ale Ján Chovan v čase 53:13 min po skvelej akcii Matúša Lisého vyrovnal na 3:3. V predĺžení boli Američania lepším tímom a napokon sa dočkali víťazného gólu. Rozhodnutie padlo v 66. min z hokejky Bena Kevana, ktorý šikovne pomedzi nohy obrancu Lisého prekvapil Michala Prádela v bránke Slovenska.

Individuálne ocenenia na MS v hokeji U18 2025 Najužitočnejší hráč (MVP): Filip Ekberg (Švédsko) All Star tím podľa zástupcov médií: brankár - Jack Ivankovic (Kanada)

obranca - Sascha Boumedienne (Švédsko)

obranca - Drew Schock (USA)

útočník - Filip Ekberg (Švédsko)

útočník - Ivar Stenberg (Švédsko)

útočník - Brady Martin (Kanada) Najlepší hráči na postoch podľa direktoriátu IIHF: najlepší brankár - Jack Ivankovic (Kanada)

najlepší obranca - Sascha Boumedienne (Švédsko)

najlepší útočník - Filip Ekberg (Švédsko)

Američania prestrieľali Slovákov v pokusoch na bránku 33:26, ale v druhej tretine to bolo 13:6 v prospech slovenského tímu. Rovnakým výsledkom, teda 3:4 po predĺžení, prehrali Slováci pred dvoma rokmi v súboji o bronz s Kanaďanmi. Vtedy ešte pod vedením Tibora Tartaľa.