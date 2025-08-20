Postupová nádej sa rozplynula. Slovensko nezvládlo kľúčový zápas s Ukrajinou

Predkvalifikácia MS v basketbale 2027
Slovensko - Ukrajina 86:98 (40:49)
Slovensko: T. Malovec 28, Pavelka 25, Krajčovič 9, Abrhám 5, Szabó 0 (Kováčik 7, Zelizňák 6, Bolek 4, Merešš 2, Kincel a M. Malovec 0)
najviac bodov - Ukrajina: Kovliar 33, Bobrov 12, Lipovij 11
Rozhodovali: Ciulin (Rum.), Praksch (Maď.), Prpa (Srb.), TH: 33/23 - 29/19, fauly: 25 - 26, trojky: 7 - 9
Štvrtiny: 20:17, 20:32, 27:20, 19:29
Diváci: 2376
BRATISLAVA. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia končí v predkvalifikácii majstrovstiev sveta 2027.
V kľúčovom zápase skupiny D podľahla Ukrajine na bratislavskej palubovke 86:98 a nepostúpila do riadnej kvalifikácie.
V tabuľke sa s bilanciou jednej výhry a troch prehier umiestnila na tretej pozícii. Slovensko tak čaká s najväčšou pravdepodobnosťou od novembra predkvalifikácia majstrovstiev Európy 2029.
Slováci sa chceli od úvodu spoľahnúť na tradičné zbrane, ale lepší herný rytmus našla Ukrajinci. Z domáceho pohľadu bola dôležitá produktivita Pavelku, v prvej polovici úvodnej časti bol jediným strelcom a držal svoj tím na dostrel.
Postupne sa slovenské družstvo otriaslo z náporu, dokonca po prvej 10-minútovke vyhrávalo 20:17.
V druhej časti sa chvíľkovo darilo držať naďalej priaznivý stav, ale postupom času opadala strelecká efektivita, začali sa pridávať chyby na slovenskej strane a Ukrajina to začala nekompromisne trestať. Odrazilo sa to aj na polčasovom skóre, z domácej strany bolo 40:49.
Po prestávke sa obraz hry nemenil, čo začalo byť pre Slovensko problémom. Postupne totiž narástlo manko do dvojcifernej hodnoty, takže postupové šance sa zmenšovali. Vtedy zobral situáciu do svojich rúk Timotej Malovec a v priebehu pár útokov stiahol na rozdiel jednej lopty.
Necelé dve minúty pred koncom tretej časti za začínalo od začiatku, Krajčovič trojkou upravoval na 65:65. Pred poslednou štvrtinou bolo napokon všetko otvorené, stav na tabuli bol 67:69.
Hneď v úvode sa podarilo Slovákom po viac ako 20 minútach dostať do vedenia a od tohto momentu začala veľká partia, v ktorej rozhodoval každý útok. Lenže na domácej strane prišlo priveľa chýb a súper zasadil rozhodujúci úder.
Hlasy po zápase
Oliver Vidin, tréner Slovenska: „Myslím si, že to bol napínavý zápas. Jednoducho, nemali sme v rotácii hráčov, ktorí môžu na tejto úrovni hrať po celý čas. Ostatní hráči samozrejme veľmi pomohli. Chcel by som v prvom rade všetkým poďakovať, že prišli a obetovali leto. Pripravovali sa s nami a hrali pre Slovensko. Neprišlo veľa hráčov kvôli zraneniam. Myslím si, že keď bude k dispozícii viac hráčov do budúcna, tak budeme mať lepší výber. Bohužiaľ, prehrali sme zápas. Bolo to tesné, ale odišli nám sily.“
Šimon Krajčovič, hráč Slovenska: „Trpké, ťažko sa to hodnotí. Myslím si, že sme mali na to uspieť v tejto skupine. Nechali sme tam všetko, bohužiaľ to nevyšlo. Zápas možno nešiel podľa našich predstáv, ale nevzdávali sme sa a dotiahli sme to. Na konci nám odišli sily. Ťažko sa to teraz hodnotí, hlúpe a zbytočné chyby, ktorý sme sa viac-menej my sami pripravili o víťazstvo.“
Timotej Malovec, hráč Slovenska: „Držali sme sa, ale jednoducho, nezvládli sme poslednú štvrtinu, či už energeticky alebo takticky. Proti takému fyzickému tímu, ako je Ukrajina, sa nedá hrať v šiestich - siedmich hráčoch. Vypadol nám Peťo Kováčik, nezvládli sme koniec a výsledok je taký, aký je.“
Tomáš Pavelka, hráč Slovenska: „Určite sklamanie. Myslím si, že sme to mali v rukách, celý tento blok. Mali sme vyhrať aj zápasy pretým, aj tento. Žiaľ, nedá sa nič robiť, takže sklamanie. Jedno víťazstvo je málo, určite sme ich mohli mať viac. Myslím si, že táto skupina nebola až taká ťažká. Ostatné dva tímy ukázali viac bojovnosti ako my, to asi robilo rozdiel.“