ONLINE: Slovensko - Ukrajina dnes, predkvalifikácia na MS v basketbale 2027 LIVE (skupina D)

BRATISLAVA. Slovenská reprezentácia dnes hrá kľúčový zápas v rámci predkvalifikácie MS v basketbale 2027. V štvrtom a poslednom zápase skupiny D čelí Ukrajine. Duel sa odohrá v GoPass Aréne v Bratislave.
Slováci v doterajšom priebehu zaznamenali dve prehry. Prvá sa zrodila práve proti Ukrajine, zatiaľ čo druhá prišla v poslednom zápase vo Švajčiarsku.
LIVE PRENOS: Slovensko - Ukrajina (predkvalifikácia MS v basketbale 2027, LIVE, skupina D, streda, výsledok)
Kvalifikácia MS - muži 2025/2026
20.08.2025 o 18:00
Slovensko
23:23
(20:17, 0:0)
14' minúta
Prebiehajúci
Ukrajina
Prenos
13:14
Zelizňák premenil svoj dvojbodový pokus. Je vyrovnané.
12:53
Tkačenko dostal výbornú prihrávku pok koš. Ukrajina ide do vedenia.
12:14
Tkačenko sa parádne presadil pod košom. Je vyrovnané.
12:00
Kincel zo svojích dvoch trestných hodov nepremenil ani jeden.
11:29
Tým Ukrajina dal koš za 2 body.
11:11
Krajčovičov pokus za tri body bol neúspešný.
10:54
Bolek sa výborne natlačil pod koš, ale jeho pokus nebol úspěšný.
10:19
Pavelka premenil jeden trestný hod.
10:19
Pavelka bol dôrazný pod košom a vybojoval si trestné hody.
10:01
Začala sa druhá štvrtina.
Slovensko vedie po prvej štvrtine nad Ukrajinou o tri body 20:17.
10:00
Prvá štvrtina sa skončila.
09:57
Pavelka sa šikovne presadil po košom. Slovensko vedie o tri body!
09:22
Malovec to skúšal z pravej strany za tri body, ale minul. Do útoku ide Ukrajina.
08:20
Kováčik premenil dve trestné hody. Slovensko je opäť vo vedení.
08:10
Bobrov to vyskúšal za tri body z ľavej strany. Bol úspešný.
07:50
Lukáš Bolek dokázal premeniť svoje dva trestné hody.
07:35
Timo Malovec predviedol pekný únik a strieľa koš za dva body.
07:03
Timo Malovec to skúšal za tri body, ale minul. Píska sa faul Ukrajiny.
06:35
Bobrov využil svoju výškovú prevahu a presadil sa pod košom.
06:25
Kováčik premenil svoj jeden trestný hod.
05:56
Kováčik to spravil výborne. Trafil to za dva body a navyše získal trestné hody.
05:45
Faulovaný Kovilar potrestal faul Zelizňák jedným premeneným trestným hodom.
05:34
Zelizňák mal problémy pod košom, ale napokon dokázal premeniť svoj pokus za dva body.
05:05
Lypovyy sa presadil po košom a navyše bol faulovaný.
04:59
Pavelka hrá zatiaľ výborne. Pridal ďaľšie dva body.
04:45
Kravtsov bol výborný pod košom. Získal dva body.
04:15
Pavelka previedol peknú individuálnu akciu.
04:04
Bobrovov krásny pokus za tri body.
03:32
Pavelka dokázal premeniť jeden trestný hod.
03:32
Pavelka bol fualovaný pod košom. Trestné hody pre Slovensko.
03:11
Kravtsov síce strelil koš, ale arbiter mu píska kroky.
02:48
Szabo predviedol parádny obranný zákrok pod košom. Celá hala mu zatlieskala.
02:28
Voinalovych to skúšal za tri body, ale nebol úspěšný.
02:04
Kravtsov sa presadil za dvs body.
01:39
Pavelka zahral výborne pod košom. Je vyrovnané.
01:24
Bublykov úspešný pokus za dva body.
01:01
Lopta sa odrazila pri našom útočení od nohy Malovca. Lopta pre Ukrajinu.
00:20
Šimon Krajčovič to skúšal za tri body, ale minul. Do útoku idú hostia.
00:01
Úvodnú loptu získali slovenskí basketbalisti.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Slovensko: Merešš, Majerčák, M. Malovec, Szabo, Zeliznák, Abrhám, Kováčik, Pavelka, Kincel, Krajčovič, Bolek, T. Malovec
Tréner: Oliver Vidin
Ukrajina: Bublyk, Suškin, Tkačenko, Lypovyy, Bobrov, Novitskyi, Kravtsov, Voinalovych, Sanon, Tyrtyshnyk, Kovalov, Kovliar
Tréner: Ainars Bagatskis
Rozhodca: Ciulin, Praksch, Prpa.
Prajem pekný večer vážení športoví fanúšikovia. Dnes si pozrieme posledný zápas slovenskej basketbalovej reprezentácie v predkvalifikácii na Majstrovstvá sveta.
Slovenskí basketbalisti majú nôž na krku. Dnes musia jednoznačne zvíťaziť pokiaľ chcú postúpiť do ďaľších bojov. S dnešným súperom Ukrajinou sa už jeden krát stretli. Ukrajina sa tešíla z víťazstva 80:71. Ak dnes Slováci vyhrajú nastane v skupine zaujímavá situácia. Všetky mužstvá, Slovensko, Ukrajina a aj Švajčiarko budú mať rovnaký počet bodov a o dvoch postupujúcich rozhodne najlepšie skóre. Uvidíme ako dnešný zápas dopadne a pevne verím, že to naši chlapci zvládnu a postúpia.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.