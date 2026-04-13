Mladí Slováci idú do Švédska bez strachu. Frühauf o nominácii: Vypadlo viacero hráčov

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov začína s budovaním tímu pre juniorské majstrovstvá sveta 2027. Od štvrtka ju čaká účinkovanie na Turnaji piatich krajín vo švédskej Kungsbacke.
Tréner slovenskej „dvadsiatky“ Peter Frühauf musel v uplynulých dňoch viackrát zasiahnuť do pôvodného nominačného zoznamu, z ktorého mu z objektívnych príčin vypadlo viacero hráčov.
Chýbať budú zranení útočníci Michal Svrček a Adam Nemec, Jána Chovana povolal farmársky klub Los Angeles do Ontaria v AHL a zo zoznamu vypadol aj Tomáš Chrenko, ktorý sa s Nitrou prebojoval do finále play off najvyššej slovenskej súťaže.
Berieme väčšiu časť hráčov z Európy
„Keďže Nitra postúpila, Tomáša sme dali von z nominácie. Na zozname bol aj ďalší hráč Nitry Adam Kalman, no v tomto prípade je to rovnaké ako s Chrenkom.
Poslednou zmenou je vyradenie Andreasa Straku, jeho tím postúpil v play off cez siedmy zápas do ďalšieho kola. Tým pádom berieme väčšiu časť hráčov z Európy,“ vysvetlil Frühauf pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Z play off zámorských súťaží čakajú tréneri „dvadsiatky“ na jedného z dvojice Samuel Murín, Jakub Dubravík, keďže ich kluby hrajú proti sebe vo vyraďovacej fáze.
„A obaja s nadšením reagovali na to, že by v prípade neúspechu ich klubu v play off posilnili reprezentáciu,“ doplnil Frühauf, ktorý chcel zhromaždiť čo najviac hráčov so štartom na svetovom šampionáte juniorov.
„Samozrejme, chceli sme vidieť aj nových chalanov. Je však aprílový termín, koniec sezóny, play off v plnom prúde. To všetko sa podpísalo aj pod vyššie spomínané zmeny. Bez ohľadu na ne platí, že je to prvá akcia smerom k sezóne 2026/2027,“ pokračoval.
V Kungsbacke čakajú Slovákov rovnakí súperi ako počas celej sezóny v rámci prípravných turnajov – Švajčiarsko, Česko, Fínsko a Švédsko.
Pôjdeme sa pobiť o čo najlepší výsledok
„Vieme, že proti nám nastúpi kvalita, sme na to pripravení. Pôjdeme sa pobiť o čo najlepší výsledok. Je to prvé zoznámenie sa so zásadami, ktoré bude mať náš tím. Chceme sa prezentovať tímovo, na čo dbáme od prvého dňa.
Chceme si rozšíriť hľadáčik potenciálnych reprezentantov do 20 rokov pre nasledujúci juniorský šampionát. Veľa chalanov si otestuje, aké sú požiadavky medzinárodného hokeja na tejto úrovni. Určite však nejdeme s porazeneckou náladou, chceme uhrať čo najlepší výsledok,“ dodal Frühauf.
Nominácia SR 20
Brankári: Adam Novotný (MHA Martin), Patrik Brezáni (HKM Zvolen/HK Žiar nad Hronom), Samuel Sameliak (Mládež MHK 32 Liptovský Mikuláš, do 14.04.)
Obrancovia: Marcus Kršák (HO Hamikovo Hamuliakovo/HC Slovan Bratislava), Maxim Kadlubiak (Mládež MHK 32 Liptovský Mikuláš/HC 07 Detva), Matej Bajza (HK Nitra/HK Levice), Samuel Jaroška (HK Dukla Trenčín/HK Spartak Dubnica), Tomáš Vajko (Vlci Žilina - mládež/HK ´95 Považská Bystrica), Patrik Rusznyák (Lulea HF), Matúš Lisý (Red Deer Rebels)
Útočníci: Michal Čunderlík, Michal Ondrejčák (obaja Barani Banská Bystrica/HK Levice), Lukáš Tomka (HC MONACObet Banská Bystrica), Šimon Potočka (HC Slovan Bratislava/HO Hamikovo Hamuliakovo), Branislav Ďuriš (MMHK Nitra/HC Nové Zámky), Lukáš Urdák (Vlci Žilina - mládež/HK ´95 Považská Bystrica), Dávid Baláž (Bílí Tygři Liberec), Alex Marek (HC Sparta Praha), Oliver Šurlák (RoKi Rovaniemi), Pavol Morávek (Mora IK), Alex Mišiak (Kingston Frontenacs), Tobias Tomík (Vancouver Giants), Tomáš Rácz (Tri-City Americans)
Program SR 20
Štvrtok 16. apríla, 19:00 h: Slovensko - Švédsko
Piatok 17. apríla, 19:00 h: Fínsko - Slovensko
Sobota 18. apríla, 14:00 h: Česko - Slovensko
Nedeľa 19. apríla, 12:00 h: Slovensko - Švajčiarsko