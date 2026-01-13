Slovákom nevychádza európsky šampionát. Prehrali aj s obhajcami bronzu

V priamom súboji o postup do nadstavbovej časti sa stretnú s Tureckom.

ME vo vodnom póle 2026 - skupina D

Slovensko – Taliansko 12:17 (2:5, 2:3, 4:5, 3:4)

Góly SR: Baláž 3, Ďurík a Maroš Tkáč po 2, Mihál, Tisaj, Furman, Bielik a Čaraj po 1

Rozhodovali: Rakovič (Srb.), Silva (Portug.)

Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle prehrali aj svoj druhý zápas na majstrovstvách Európy v Belehrade.

V utorkovom dueli D-skupiny podľahli obhajcom bronzových medailí Talianom 12:17 a v tabuľke im patrí bez bodu štvrté miesto.

Vo štvrtok sa stretnú v priamom súboji o postup do nadstavbovej časti s Tureckom, ktoré takisto čaká na prvý bod (12.45 h).

Slováci nezachytili úvod stretnutia a prehrávali rýchlo 0:4. Potom zabojovali, v druhej štvrtine sa priblížili favoritovi na rozdiel jedného gólu, no ten im nedovolil vyrovnať.

Taliani si už v ďalšom priebehu kontrolovali náskok a napokon si pripísali druhé víťazstvo v skupine. Najlepším strelcom SR bol s tromi gólmi Samuel Baláž.

Zverenci trénerskej dvojice Roman Poláčik a Karol Bačo mladší predtým v úvodnom zápase v „déčku“ prehrali v nedeľu s Rumunskom jednoznačne 8:16.

Do hlavnej fázy postúpia prvé tri tímy, mužstvo na štvrtej priečke bude bojovať o 13.-16. miesto. Slováci cestovali na šampionát s cieľom vylepšiť 13. priečku z predošlých ME.

